В Польше рассказали, какой будет Европа без НАТО

Myśl Polska: Польша должна осознать, что жизнь есть и за пределами НАТО

Дальнейшее сохранение структуры НАТО и присутствие в ней ЕС представляет смертельную угрозу для европейцев, пишет Myśl Polska. Он вообще не должен был соглашаться на роль пристройки агрессивного англосаксонского альянса. Сейчас самое время подумать о существовании без НАТО.

Матеуш Пискорский

Иногда стоит назвать вещи своими именами. Так обстоит дело с НАТО и ее ролью в современном мире. Нужно честно себе признаться: дальнейшее сохранение этой структуры и присутствие в ней Европы, в том числе Польши, представляет смертельную угрозу для нашего континента.

Это вовсе не означает, что нужно витать в облаках, надеясь и веря, что выход из возглавляемого англосаксами альянса возможен в одночасье и в любой момент. Давайте будем реалистами. Механизмы зависимости существуют сегодня объективно и до такой степени определяют форму польской политической сцены и мейнстримную повестку публичной дискуссии, что особого смысла рассчитывать на то, что выдвижение даже самых рациональных и наиболее очевидных аргументов может что-то изменить, нет.

Возможные геополитические сдвиги будут происходить за пределами и вне зависимости от Варшавы, без малейшего намека на ее участие. Таким образом, в нынешней реальности остается только пристально следить за глобальными изменениями и столкновениями держав в игре, ставка в которой максимально высока: формирование нового мирового порядка. Старый порядок умирает на наших глазах. Новый пока что аморфен. Большинство регионов нашей планеты, как и Польша, лишены субъектности. Это не фаталистическое предубеждение – именно такова роль средних и малых стран на мировой арене, даже если их политические элиты изображают из себя демиургов происходящих преобразований.

В такие времена наиболее разумным является дистанцирование. Наблюдать битву гигантов с безопасного расстояния. Поскольку мы не знаем, чем эта битва закончится, стараться не становиться ни на ту, ни на другую сторону, а прежде всего – не сжигать никаких мостов. Однако такая позиция требует соблюдения нескольких условий, до чего сегодняшней Польше бесконечно далеко. Во-первых, мы должны сохранять способность трезво смотреть на ситуацию и для этого располагать информацией, на основе которой мы могли бы с достаточной долей вероятности прогнозировать развитие будущих событий. Во-вторых, мы должны не только осознавать свои преимущества, но и видеть недостатки, чтобы иметь возможность в верных пропорциях оценивать наше влияние на ход событий. В-третьих, нам нужно избегать любых идеологических шор и эмоций (симпатий, антипатий), поскольку они приведут нас на ложный путь мечтательно-романтического мышления и, кроме того, могут подтолкнуть нас к действиям, ведущим к катастрофе. Если мы выполним эти условия, мы можем даже замахнуться на роль важного посредника, моста или канала связи между крупными игроками. Как показывает история, небольшие государства могли извлечь из этой роли непропорционально большие по сравнению с их размерами выгоды. Но это не наш случай. Для этого нужно иметь разум и эффективную дипломатию.

Но вернемся к НАТО. Североатлантический альянс, о котором говорил до конца своих дней архитектор ведущих стратегий холодной войны Джордж Кеннан, должен был самораспуститься с развалом Советского Союза и распадом восточного блока. Его первоначальная функция тогда закончилась окончательно. Вместо этого НАТО превратилась в агрессивный, атакующий блок, являющийся инструментом в руках англосаксов. Он служил для разжигания кровавых войн почти во всех уголках мира. Он осуществлял экспансию, последствия которой было легко предсказать. Она должна была привести к кровавой и трагической конфронтации, которая является открытым вооруженным конфликтом.

Если вкратце рассмотреть роль НАТО на протяжении последних трех с лишним десятилетий, можно легко прийти к довольно очевидному выводу: в 1999 году Польша не должна была (кстати говоря, вопреки всем демократическим нормам) вступать в альянс вообще. Европа же должна делать ставку на собственные оборонительные возможности, а не соглашаться на роль пристройки агрессивного англосаксонского альянса. Нам не дано повернуть время вспять. Однако геополитический ход событий приобрел необычайное ускорение. В этих условиях мы должны ментально, концептуально представить себе Польшу без НАТО. На данный момент альянс расширяется. Однако в ближайшие годы, когда гегемонистские амбиции его американских руководителей потерпят крах, он может обанкротиться. Мы должны помнить, что за пределами НАТО тоже есть жизнь, и она определенно более спокойна, безопасна и стабильна. И мы не можем позволять поджигателям мира подливать бензин в огонь нашего уже объятого пламенем европейского дома. Поэтому давайте думать смело. Давайте думать о Польше без НАТО. Хотя бы для того, чтобы не проснуться однажды в ситуации, когда мы окажемся последними заложниками старого мышления на нашем континенте.