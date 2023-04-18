На Балтийском флоте начались учения с привлечением корабельных сил

В маневрах задействовано около 10 кораблей и более 1,5 тыс. военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Учения с привлечением сил Балтийской военной-морской базы (ВМБ) Балтийского флота начались в Калининградской области. В маневрах задействовано около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тыс. военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"На первом этапе учения, проводимого в соответствии с плановой проверкой флотского объединения по итогам зимнего периода обучения, в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Балтийской ВМБ, ряд корабельных соединений, а также отдельные воинские части флота, участвующие в учении", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают широкий спектр задач по предназначению - противоминному обеспечению развертывания сил и противоподводно-диверсионной обороне кораблей и катеров при стоянке на рейде. Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя.

Кроме того, в ходе учения корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника.

Также будут отработаны вопросы защиты кораблей и подводных лодок флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника, а расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области.

"Всего в учении принимают участие экипажи около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота", - уточнила флотская пресс-служба.