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ТАСС

Первый испытательный орбитальный полет корабля Starship отменили по техническим причинам

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Ракета Starship в сборе на стартовом комплексе в Starbase, Бока-Чика
Ракета Starship в сборе на стартовом комплексе в Starbase, Бока-Чика.
Источник изображения: SpaceX

В компании сообщили, что сроки нового запуска еще не определены

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отменила в понедельник первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship по техническим причинам. Трансляция ведется на сайте компании.

Причиной отмены стало несрабатывание одного из нагнетательных клапанов топливной системы, заявила представитель компании во время трансляции. Для повторной попытки необходимо будет заменить все топливо на борту корабля, на что уйдет не менее 48 часов. Сроки нового запуска пока не определены.

Запасные "окна" для запуска установлены на 18 и 19 апреля, но пока неизвестно, успеют ли инженеры компании за оставшееся время подготовить корабль к полету. Старт 120-метровой ракеты со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас) должен был состояться в 08:20 по местному времени (16:20 мск).

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата. 

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