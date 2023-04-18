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Передачу МиГ-29 Киеву назвали избавлением от рухляди

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Польша передаст Киеву устаревшие истребители МиГ-29, которые не модернизировались с 1990-х годов. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru назвал передачу этих самолетов избавлением от рухляди.

Он отметил, что у России есть истребители Су-35, которые могут справиться со старыми МиГ-29, и ракеты, позволяющие раньше обнаружить самолеты противника. По его словам, у МиГ-29 нет шансов в воздушном бою.

«Кроме того, есть зенитно-ракетные комплексы, которые точно не дадут им никаких шансов. Никакого реального влияния на ход боевых действий МиГ-29 дать не может. Скорее Германия и Польша отделываются [тем], что оказывают помощь Украине, выполняют свой интернациональный долг. С другой стороны, [они] избавляются от старой рухляди», — сказал Литовкин.

Ранее Виктор Литовкин сообщил, что на МиГ-29 из запасов Вооруженных сил бывшей ГДР не обновляли радиоэлектронное оборудование.

13 апреля Министерство обороны Германии подтвердило, что Берлин разрешил Варшаве передать Киеву пять самолетов МиГ-29.

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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-35
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