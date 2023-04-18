Rheinmetall поставит компоненты танков "Леопард-2A7NOR" для ВС Норвегии

ЦАМТО, 17 апреля. Компания Rheinmetall AG 14 апреля объявила о получении крупного заказа в рамках проекта поставки основных боевых танков ВС Норвегии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 17 февраля 2023 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) заключило с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на поставку ВС Норвегии 54 основных боевых танков "Леопард-2A7NOR". Соглашение включает опцион на поставку еще 18 танков.

Предприятию Rheinmetall из Дюссельдорфа, выступающему в качестве субподрядчика KMW, было поручено поставить для танков ряд ключевых компонентов. Среди прочего, к ним относятся 120-мм пушка L55A1, система управления огнем и компоненты комплекта датчиков.

Для Rheinmetall общая стоимость заказа составляет 129 млн. евро. Если Норвегия воспользуется опционом на приобретение дополнительных танков "Леопард-2", стоимость заказа увеличится на 44 млн. евро.

Танковые орудия, система управления огнем и сенсоры для ОБТ "Леопард-2" будут поставлены KMW в течение четырех лет.

После завершения сборки KMW передаст танки Агентству по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии.

Ранее, в качестве субподрядчика KMW, компания Rheinmetall уже принимала участие в поставке основных боевых танков "Леопард-2A5", 2A6 и 2A7.