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ТАСС

NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

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Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости Оксана Джадан

По данным издания, специальная военная операция на Украине стала "преобразующим сдвигом для организации, которая годами пребывала в спячке"

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала Россией специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразила в понедельник газета The New York Times.

"Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс", - утверждает газета, подчеркивая, что подобный "сдвиг стал преобразующим для организации, которая годами пребывала в спячке". По данным издания, НАТО переходит от стратегии "сдерживания путем возмездия" к "сдерживанию воспрещением". На практике это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, более глубокую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более детальные требования к союзникам с точки зрения состава вооруженных сил. "НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать", - приводит газета слова бывшего постпреда Соединенных Штатов при альянсе Иво Даалдера.

При этом чиновники НАТО признают, что у организации пока недостаточно сил, пригодных для развертывания на границе с РФ. По их подсчетам, альянс теоретически может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях в случае необходимости, однако на практике эта цифра меньше. Поэтому Объединенным вооруженным силам НАТО в Европе под руководством американского генерала Кристофера Каволи необходимо выяснить, где будет выгоднее разместить уже доступные войска и одновременно обеспечить повышение боеготовности сил стран альянса, пишет газета.

Альянсу также предстоит решить ряд проблем в области логистики. По словам чиновника, даже снабжение Украины через Польшу сталкивается с серьезными затруднениями, такими как перегруженность грузового транспорта, нехватка железнодорожных вагонов, способных перевозить военную технику, а также необходимость получения разрешений на провоз оружия на границе каждой европейской страны, через которую проходят логистические цепочки. 

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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