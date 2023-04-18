Китайцы о визите Бербок: с такой дипломатией Германия простоит недолго

Читатели "Гуаньча" назвали Бербок интернет-звездой, приехавшей в Китай "поднять просмотры"

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Пекин, сообщает "Гуаньча". Политик известна своей жесткой антикитайской позицией, но при этом никогда не была в Поднебесной. Этот факт позабавил читателей портала.

Только что завершилась первая после вступления в должность министра иностранных дел Германии поездка Анналены Бербок в Китай.

Немецкий политик от партии "Зеленых" давно известна своей жесткой позицией в отношении КНР, несмотря на то, что до этого она никогда раньше там не была.

В декабре 2021 года, перед вступлением в должность главы МИД ФРГ, Бербок заявила в интервью о своих взглядах на Китай и о том, как нужно с ним себя вести: "Для решения глобальных проблем мы должны сотрудничать друг с другом. Например, в борьбе с климатическим кризисом или с пандемией COVID-19 для достижения успеха необходимо единство. В этих областях мы партнеры. В других областях мы конкуренты, особенно когда речь идет о будущем технологическом лидерстве". Можно сказать, что это заявление полностью соответствует тройному позиционированию Китая как "партнера, конкурента и институционального оппонента" правительством Германии, состоящим из Социал-демократической партии, партии "Зеленых" и Либерально-демократической партии.

После назначения министром иностранных дел Бербок твердо придерживалась так называемой ценностной дипломатии. Помимо частых резких заявлений по вопросам Тайваньского пролива и прав человека и критики Пекина, она особенно активно пропагандировала опасность "зависимости от Китая", осуждая крупные немецкие компании за их недальновидность и призывая предприятия, ведущие бизнес с Поднебесной, не повторять прошлых ошибок — она ссылалась на то, что Германия слишком полагалась на российскую энергию. "Когда дело доходит до выживания, мы не должны зависеть от страны, которая не разделяет наши ценности", — говорила она. "Полная экономическая зависимость делает нас уязвимыми перед политическим принуждением. Мы не должны повторять эту ошибку".

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц (член Социал-демократической партии) посетил Китай с бизнес-делегацией в ноябре 2022 года с целью активно продвигать двусторонние торгово-экономические обмены.

Почему такой контраст? Кто ответственен за немецкую внешнюю политику?

Четкого руководителя внешней политикой в правительстве Германии нет. Обычно это зависит от того, у кого больше политической власти: у канцлера или министра иностранных дел. В процессе формирования нынешнего правительства социал-демократы (партия Шольца) и партия "Зеленых" (партия Бербок) боролись за лидерство в дипломатии. Хотя Шольц в конце концов вежливо заявил, что он будет формулировать внешнюю политику совместно с главой МИД, практика показала, что в этом направлении в основном доминирует канцелярия. Однако именно потому, что МИД обладает меньшим влиянием, Бербок обрела больше свободы: она меньше опасается, когда высказывает свои политические взгляды, особенно если они негативные, — ведь, так или иначе, за посредничество и поиск компромисса отвечает Шольц.

Трудная реализация "китайской стратегии" нынешним правительством Германии связана с децентрализацией внешней политики. Немецкие СМИ писали: в ноябре прошлого года Министерство иностранных дел подготовило проект "китайской стратегии". Однако канцелярия не согласилась с резкой оценкой в адрес Пекина и смещением акцента на вопрос о правах человека вместо торговых отношений, поэтому МИД пришлось исправить и смягчить документ. Более того, поскольку создание первой "Стратегии национальной безопасности" Германии было отложено, появилась возможность отложить и "китайскую стратегию". Это дало внешнеполитическому ведомству шанс перестроиться. Говорят, что итоги визита Бербок в Пекин будут учтены для разработки китайской стратегии Берлина.

Очевидно, что в нынешнем правительстве канцелярия и Министерство иностранных дел ФРГ по-разному смотрят на политику в отношении Поднебесной.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель изначально планировал посетить Китай вместе с Бербок. Это должен был быть двенадцатый раунд стратегического диалога высокого уровня между КНР и ЕС. Из-за того, что Боррель заболел коронавирусом, ему пришлось отложить поездку. До этого в Китае побывали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которые были намерены продемонстрировать сплоченность Европы.

Однако очевидно, что Париж и Евросоюз не едины в направлении внешней политики. Говорят, что Макрон и фон дер Ляйен пообедали вместе в Елисейском дворце перед поездкой, чтобы согласовать свои позиции и заявления во время визита в Пекин. Европейские СМИ в целом полагали, что они будут играть роли "хорошего полицейского" и "плохого полицейского" и сотрудничать, чтобы продемонстрировать два разных взгляда Европы на Китай.

Однако во время поездки Макрон отказался от этого сценария и громко призвал Евросоюз не быть "вассалом" США. Он привез с собой большую бизнес-делегацию и получил несколько крупных торговых контрактов. Вернувшись в Париж, французский президент повторил свое заявление, подчеркнул необходимость поддерживать "стратегическую автономию" ЕС и не вмешиваться в тайваньский кризис, спровоцированный "давлением США и чрезмерной реакцией Китая". Все это доставило заметные неудобства фон дер Ляйен, которая намеревалась укрепить трансатлантические отношения и собирается баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО.

Поэтому немецкие и европейские эксперты в один голос говорили о "щекотливости" визита Бербок. После того, как президент Франции и председатель Еврокомиссии "запели по-разному", отношение Бербок к Поднебесной и результаты ее поездки, несомненно, привлекут большое внимание. Сейчас кажется, что, будучи представителем "Зеленых", глава МИД, которая всегда придерживалась ценностной дипломатии, действовала в соответствии с этим сценарием. На самом деле, учитывая ее политический статус в Германии и ЕС и ее собственные дипломатические возможности, было бы совершенно нереалистично предполагать, что она могла бы восстановить трансатлантические отношения или оказать существенное влияние на китайско-немецкие и китайско-европейские отношения.

Европейские политики посещают Пекин один за другим, — начиная Шольцем, приехавшим в ноябре прошлого года, и заканчивая Бербок, который только завершила свой визит. По сравнению с последовательной позицией Китая, кажется, что они все "на разных волнах", и из их поездок трудно понять общие принципы и контекст внешней политики ЕС.

Если мы хотим осознать глубинные причины раздробленности европейской дипломатии, то, прежде всего, это различные требования интересов и традиционного курса государств-членов Евроосоюза. Кроме того, мы можем заметить, что в последние годы в политических кругах континента появились некоторые силы, высоко держащие знамя общечеловеческих ценностей и говорящие о них без остановки. Они занимают высокие моральные позиции, устраивают провокации и бросают вызов традиционной дипломатии, ориентированной на реальную политику. Партия "Зеленых", к которой относится Бербок, — их типичный представитель.

В самом деле, еще сто лет назад немецкий мыслитель Макс Вебер выявил проблему таких политиков, разделив их на приверженцев "этики ответственности" и "этики убеждения". В соответствии с первым принципом, то, является ли действие этически оправданным, зависит от последствий, вызванных этим действием; в то время как в соответствии с концепцией этики убеждения этическая ценность действия "присуща" некоторым высшим принципам, которым следует само действие, и не имеет ничего общего с его последствиями. Вебер завершал свой известный доклад "Политика как призвание и профессия" словами: "Постольку этика убеждения и этика ответственности не суть абсолютные противоположности, но взаимодополнения, которые лишь совместно составляют подлинного человека, того, кто может иметь „призвание к политике“".

Столкнувшись с огромным геополитическим давлением, вызванным конфликтом между Россией и Украиной и связанными с ним финансовыми, экономическими, торговыми проблемами и даже кризисом материального благополучия, Европа лишилась возможности продолжать свою разрозненную и даже противоречивую внешнюю политику, поскольку это явно не поможет ей выйти из затруднительного положения. Где же те люди, которые смогут взять на себя миссию по формированию единой европейской политики?

Автор: Чжу Юйфан (朱宇方) — научный сотрудник Центра немецких исследований при университете Тунцзи

Комментарии читателей:

Чэнь Фэн

Бербок приехала не для того, чтобы совершать что-то значимое. Просто когда Шольц посетил Китай в ноябре прошлого года, она не захотела приезжать в качестве простого министра иностранных дел. Теперь она прибыла вслед за Макроном, фон дер Ляйен и Боррелем в то время, когда Китай отказывается слушать американскую пластинку, чтобы вместе со всеми исполнить "песню о всеобщем единстве" (хотя на самом деле это лишь песня США) и сдержать Китай. Однако холодное отношение Пекина к фон дер Ляйен заставило Борреля струсить, а вот Бербок отступить уже не могла.

Осенний лист

Бербок — типичный политик, прыгающий на "моральном батуте". Она опрометчива в выражениях и действиях, а ее знания поверхностны и далеки от реальности. Но, поскольку она представляет национальный образ Германии, ее нельзя просто проигнорировать. Поэтому пригласить ее и дать высказаться на нашей арене — не такая плохая идея.

Quentin1239

Смотрю я на эту дипломатию ценностей и думаю, что Германия совсем недолго простоит.

Lawrenceglow

Мы впустили Бербок в страну главным образом для того, чтобы позволить ей расширить кругозор. Она никогда до этого даже не была в Китае, а несла такую чушь.

Я люблю Китай

Эта женщина была приглашена? Или напросилась в гости?

acara

Визит министра иностранных дел Германии в Китай станет частью мировой истории.

Муссонный лес

Бербок похожа на интернет-знаменитость, которая приехала в Китай, чтобы поднять себе просмотры.

Патриотическая правда

Раздробленность немецкой политики — вот что нужно Америке. Бербок, глава МИД, и министр экономики Германии склоняются к Соединенным Штатам.

Ши Сюнь

Такой невежественный, высокомерный и глупый политик в Китае не мог бы стать даже окружным судьей.