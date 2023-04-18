Захарова: Россия считает передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом

ЦАМТО, 17 апреля. В Москве считают вопиющим фактом передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что, по имеющимся у РФ данным, еще до начала специальной военной операции Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army spol. s r.o. на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999-2001 годах в Белоруссии. По словам М.Захаровой, после проведения соответствующих работ 56 танков были возвращены Марокко, а оставшаяся бронетехника "в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине".

"Причем марокканцев, по сути, поставили перед свершившимся фактом. А заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение предусмотренного условиями контракта на приобретение этих танков обязательства не передавать их третьим странам без согласия поставщика", – цитирует "РИА Новости" М.Захарову.

"Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность", – добавила она.