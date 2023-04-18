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Словакия надеется в этом году получить от Германии танки Leopard

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Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Kennyannydenny/Wikipedia

Словакия надеется еще в этом году за помощь, оказанную Киеву, получить от Берлина 13 танков Leopard, два танка словацкой стороной уже получены, сказал 17 апреля Ярослав Надь, министр обороны страны.

"В соответствии с планом поставок из Германии мы получили еще один танк Leopard 2A4. Речь идет о втором танке от Германии в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты (BVP-1), которые были переданы Украине. Остальные 13 танков будут поставлены до конца года", — такую запись сделал Надь на своей странице в Facebook*.

Россия прежде направила странам-членам Североатлантического альянса ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что любые грузы, в которых имеется оружие для Киева, будут являться целью для ВС России. В МИД России заявляли, что НАТО играет с огнем, поставляя Украине оружие.

* Социальная сеть, признанная в России экстремистской.

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Страны
Германия
Россия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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