Как изменились условия военной ипотеки после начала спецоперации на Украине?

Программа на приобретение в кредит жилья военнослужащими с государственной поддержкой «Военная ипотека» действует в РФ с 2005 года.

С 2005 года в России действует программа с государственной поддержкой «Военная ипотека». Суть ее в том, что военным дается возможность вступить в накопительно-ипотечную систему (НИС), оформив соответствующие документы и открыв специальный счет. Далее на него государство ежегодно выплачивает специальное пособие. Эту сумму военнослужащий может потратить на оплату первого взноса по ипотеке или на погашение части жилищного кредита и начисленных процентов. Военная ипотека стала для многих служащих граждан выгодным способом приобретения собственного жилья. А в 2023 году условия программы стали еще более гибкими и доступными. О том, какие нововведения появились в военной ипотеке после начала спецоперации рассказывает редакция портала FINANSIM.

Каковы основные условия военной ипотеки в 2023 году?

Любой военнослужащий с выслугой от трех лет и более имеет право стать участником НИС, по условиям которой государство каждый год выплачивает на счет военного определенную сумму. Эта сумма индексируется ежегодно. Например, в 2018 году военнослужащим выплачивалось 268 465 рублей, в 2022 – 311 044,5 рублей, а в 2023 году на счета военных поступит уже 349 614 рублей. Сумма едина для всех военнослужащих вне зависимости от звания и занимаемой должности.

Фактически эти средства не находятся во владении у военного – он не может снять деньги со счета и потратить их на свое усмотрение. Деньги можно использовать только на приобретение жилья. Как именно?

Сумма, накопленная военнослужащим с начала вступления в НИС и до момента оформления жилищной ссуды предоставляется в качестве первоначального взноса (ПВ).

Дальнейшие выплаты на счет военному поступают от государства после оформления ипотеки один раз в месяц. Ими оплачивается ежемесячный платеж по кредиту.

Еще раз подчеркнем, что и ПВ, и последующие ежемесячные платежи по кредиту со счета переводятся сразу в банк, на руки военному деньги не выдаются.

Приобретенное за счет суммы НИС жилье будет принадлежать военнослужащему только после полного погашения кредита, а до этого момента оно находится в залоге у банка, что является стандартным условием у любой ипотечной ссуды.

При увольнении участника ипотечной накопительной системы по собственному желанию раньше положенного срока, он должен будет вернуть все деньги, предоставленные государством: и первоначальный взнос, и сумму платежей по кредиту. Это правило касается и тех военных, которые прослужили менее 10 лет и были уволены на так называемых льготных основаниях, например, по состоянию здоровья.

Какой процент предлагают российские банки по военной ипотеке?

В отличие от других льготных жилищных ссуд со сниженными ставками по военной ипотеке проценты назначаются в соответствии с условиями кредита в конкретном финансовом учреждении, то есть процентная ставка может быть и стандартной. Но, как правило, для военных банки всё-таки предлагают более выгодные годовые, чем для других категорий граждан.

Стоит обратить внимание читателей на то, что с военной ипотекой работают не все российские финансовые учреждения, а только банки-участники государственной программы. Военнослужащему следует уточнять список кредитных организаций, в которые можно обратиться, непосредственно в регионе, где планируется приобретение жилья.

Какие категории военнослужащих могут оформить ипотеку?

Законом предусмотрен перечень военнослужащих, которые могут оформить военную ипотеку:

офицеры и выпускники военных учебных заведений (ВУЗы, училища), подписавшие контракт

прапорщики и мичманы, проходившие службу по контракту не менее трех лет

сержанты, старшины, солдаты, матросы, которые проходят службу по второму заключенному контракту

военнослужащие запаса, которые проходят службу по второму заключенному контракту

сотрудники ОМОН, Росгвардии, СОБР и вневедомственной охраны

Какое жилье доступно в ипотеку?

Приобретать жилье по военной ипотеке можно в любом регионе Российской Федерации без ограничений. Покупать по программе можно квартиры в новостройках, частные дома, коттеджи или таунхаусы. Также кредит доступен для приобретения земельного участка и строительства на нем собственного частного жилого дома по индивидуальному проекту.

Военнослужащие, участвующие в спецоперации по контракту, могут вступать в НИС сразу же, а не по истечении трех лет. Источник: https://www.jagranimages.com/

Что нового появилось в условиях военной ипотеки в 2023 году?

Перечисленные выше условия, которые действовали по программе до 2023 года, по большей части остались те же, но в программу были внесены и некоторые изменения.

Как и ранее, ипотека доступна военным, служащим по контракту, в том числе и тем, кто участвует в военной спецоперации на Украине. Но главным изменением является то, что теперь вступить в НИС теперь можно сразу после начала службы, не ожидая прошествия трех лет. То есть для приобретения собственного жилья военному теперь потребуется гораздо меньше времени.

Свидетельства НИС, подписанные, начиная с 30 ноября 202 года, будут действовать теперь 9 месяцев. Ранее срок их действия ограничивался шестью месяцами.

Свидетельство НИС – это документ, подтверждающий наличие денежных средств на накопительном счете военного и указывающий размер суммы, размещенной на счете. Этот документ необходимо предоставлять в банк при оформлении ипотеки.

Социальная ипотека также стала доступна для военных

В 2022 году стартовала отдельная государственная программа «Льготная ипотека», по условиям которой оформить жилищную ссуду некоторые категории граждан могли по сниженной ставке 7%. Изначально срок действия программы был рассчитан до конца 2023 года, а в итоге ее продлили до 1 июля 2024 года, но в текущем году ставка выросла и составляет 8%, что тоже является льготным значением.

В соответствии с обновленными условиями и требованиями в 2023 году список граждан, которым доступна жилищная ссуда, был расширен. В том числе программа доступна и для военных, прослуживших не менее 10 лет. То есть теперь военнослужащие могут как оформить ипотеку с использованием НИС, так и взять отдельно кредит на жилье на льготных условиях под 8%. Отметим отдельно, что в случае оформления социальной ипотеки возможность использовать деньги накопительного счета не предоставляется. То есть оплачивать данную ссуду военные могут только из собственных средств.