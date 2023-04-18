Как изменились условия военной ипотеки после начала спецоперации на Украине?

С 2005 года в России действует программа с государственной поддержкой «Военная ипотека». Суть ее в том, что военным дается возможность вступить в накопительно-ипотечную систему (НИС), оформив соответствующие документы и открыв специальный счет. Далее на него государство ежегодно выплачивает специальное пособие. Эту сумму военнослужащий может потратить на оплату первого взноса по ипотеке или на погашение части жилищного кредита и начисленных процентов. Военная ипотека стала для многих служащих граждан выгодным способом приобретения собственного жилья. А в 2023 году условия программы стали еще более гибкими и доступными. О том, какие нововведения появились в военной ипотеке после начала спецоперации рассказывает редакция портала FINANSIM.
Каковы основные условия военной ипотеки в 2023 году?
Любой военнослужащий с выслугой от трех лет и более имеет право стать участником НИС, по условиям которой государство каждый год выплачивает на счет военного определенную сумму. Эта сумма индексируется ежегодно. Например, в 2018 году военнослужащим выплачивалось 268 465 рублей, в 2022 – 311 044,5 рублей, а в 2023 году на счета военных поступит уже 349 614 рублей. Сумма едина для всех военнослужащих вне зависимости от звания и занимаемой должности.
Фактически эти средства не находятся во владении у военного – он не может снять деньги со счета и потратить их на свое усмотрение. Деньги можно использовать только на приобретение жилья. Как именно?
- Сумма, накопленная военнослужащим с начала вступления в НИС и до момента оформления жилищной ссуды предоставляется в качестве первоначального взноса (ПВ).
- Дальнейшие выплаты на счет военному поступают от государства после оформления ипотеки один раз в месяц. Ими оплачивается ежемесячный платеж по кредиту.
Еще раз подчеркнем, что и ПВ, и последующие ежемесячные платежи по кредиту со счета переводятся сразу в банк, на руки военному деньги не выдаются.
Приобретенное за счет суммы НИС жилье будет принадлежать военнослужащему только после полного погашения кредита, а до этого момента оно находится в залоге у банка, что является стандартным условием у любой ипотечной ссуды.
При увольнении участника ипотечной накопительной системы по собственному желанию раньше положенного срока, он должен будет вернуть все деньги, предоставленные государством: и первоначальный взнос, и сумму платежей по кредиту. Это правило касается и тех военных, которые прослужили менее 10 лет и были уволены на так называемых льготных основаниях, например, по состоянию здоровья.
Какой процент предлагают российские банки по военной ипотеке?
В отличие от других льготных жилищных ссуд со сниженными ставками по военной ипотеке проценты назначаются в соответствии с условиями кредита в конкретном финансовом учреждении, то есть процентная ставка может быть и стандартной. Но, как правило, для военных банки всё-таки предлагают более выгодные годовые, чем для других категорий граждан.
Стоит обратить внимание читателей на то, что с военной ипотекой работают не все российские финансовые учреждения, а только банки-участники государственной программы. Военнослужащему следует уточнять список кредитных организаций, в которые можно обратиться, непосредственно в регионе, где планируется приобретение жилья.
Какие категории военнослужащих могут оформить ипотеку?
Законом предусмотрен перечень военнослужащих, которые могут оформить военную ипотеку:
- офицеры и выпускники военных учебных заведений (ВУЗы, училища), подписавшие контракт
- прапорщики и мичманы, проходившие службу по контракту не менее трех лет
- сержанты, старшины, солдаты, матросы, которые проходят службу по второму заключенному контракту
- военнослужащие запаса, которые проходят службу по второму заключенному контракту
- сотрудники ОМОН, Росгвардии, СОБР и вневедомственной охраны
Какое жилье доступно в ипотеку?
Приобретать жилье по военной ипотеке можно в любом регионе Российской Федерации без ограничений. Покупать по программе можно квартиры в новостройках, частные дома, коттеджи или таунхаусы. Также кредит доступен для приобретения земельного участка и строительства на нем собственного частного жилого дома по индивидуальному проекту.
|Военнослужащие, участвующие в спецоперации по контракту, могут вступать в НИС сразу же, а не по истечении трех лет.
|Источник: https://www.jagranimages.com/
Что нового появилось в условиях военной ипотеки в 2023 году?
Перечисленные выше условия, которые действовали по программе до 2023 года, по большей части остались те же, но в программу были внесены и некоторые изменения.
- Как и ранее, ипотека доступна военным, служащим по контракту, в том числе и тем, кто участвует в военной спецоперации на Украине. Но главным изменением является то, что теперь вступить в НИС теперь можно сразу после начала службы, не ожидая прошествия трех лет. То есть для приобретения собственного жилья военному теперь потребуется гораздо меньше времени.
- Свидетельства НИС, подписанные, начиная с 30 ноября 202 года, будут действовать теперь 9 месяцев. Ранее срок их действия ограничивался шестью месяцами.
Свидетельство НИС – это документ, подтверждающий наличие денежных средств на накопительном счете военного и указывающий размер суммы, размещенной на счете. Этот документ необходимо предоставлять в банк при оформлении ипотеки.
Социальная ипотека также стала доступна для военных
В 2022 году стартовала отдельная государственная программа «Льготная ипотека», по условиям которой оформить жилищную ссуду некоторые категории граждан могли по сниженной ставке 7%. Изначально срок действия программы был рассчитан до конца 2023 года, а в итоге ее продлили до 1 июля 2024 года, но в текущем году ставка выросла и составляет 8%, что тоже является льготным значением.
В соответствии с обновленными условиями и требованиями в 2023 году список граждан, которым доступна жилищная ссуда, был расширен. В том числе программа доступна и для военных, прослуживших не менее 10 лет. То есть теперь военнослужащие могут как оформить ипотеку с использованием НИС, так и взять отдельно кредит на жилье на льготных условиях под 8%. Отметим отдельно, что в случае оформления социальной ипотеки возможность использовать деньги накопительного счета не предоставляется. То есть оплачивать данную ссуду военные могут только из собственных средств.