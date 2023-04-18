Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям

Посол США Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы, посвященное биолабораториям

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы во вторник, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве.

На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США Линн Трейси, сообщили в пресс-службе комиссии.

"Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы послу Трейси посетить заседание комиссии Госдумы", - сообщили в пресс-службе дипмиссии. В посольстве отметили, что американская сторона ранее заявляла о приверженности своим обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также отвергла обвинения в производстве такого типа вооружений.

"Мы считаем, что процесс консультаций с Россией (по этому вопросу) завершен. Добавить по этому поводу больше нечего", - отметил собеседник агентства.