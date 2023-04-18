Военная делегация КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ

ЦАМТО, 17 апреля. Военная делегация Китайской Народной Республики во главе с министром обороны генерал-полковником Ли Шанфу в ходе официального визита в Россию посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Гости ознакомилась со структурой военного вуза, учебно-материальной базой, организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих иностранных государств. Китайская делегация также посетила музей академии.

Министерством обороны Российской Федерации была положительно рассмотрена возможность увеличения численности набора слушателей КНР, которые будут проходить обучение на специальном факультете академии.

Осенью этого года более 20 старших офицеров из Китая начнут свое обучение на высших академических курсах.

"Хотелось бы выразить искренние слова благодарности Военной академии Генерального штаба за обучение китайских слушателей, подготовка которых осуществляется с 1996 года", – сказал министр обороны КНР Ли Шанфу.

Он также отметил, что выпускники академии в настоящее время занимают высокие должности в НОАК.

Представительство военнослужащих НОАК, обучающихся в Военной академии Генштаба, станет самым большим по численности среди военнослужащих армий зарубежных государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.