Вашингтон использует Эстонию для переброски боевой техники в Финляндию

Соединенные Штаты в течение этой недели перебросят боевую технику через Эстонию в условиях подготовки к военным учениям Arrow 23, проводимым совместно с Финляндией — новым членом Североатлантического альянса, передало 17 апреля посольство США в Таллине.

"Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23", — сказано в тексте сообщения.

По словам подполковника Джея Айрленда, командира батальона, скорое передвижение бронетанковой техники говорит о приверженности Соединенных Штатов к защите партнеров по НАТО и возможностях американских ВС, как боевой силы.