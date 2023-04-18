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Вашингтон использует Эстонию для переброски боевой техники в Финляндию

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Американские танки Abrams на железнодорожной станции. Архивное фото
Американские танки Abrams на железнодорожной станции. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Соединенные Штаты в течение этой недели перебросят боевую технику через Эстонию в условиях подготовки к военным учениям Arrow 23, проводимым совместно с Финляндией — новым членом Североатлантического альянса, передало 17 апреля посольство США в Таллине.

"Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23", — сказано в тексте сообщения.

По словам подполковника Джея Айрленда, командира батальона, скорое передвижение бронетанковой техники говорит о приверженности Соединенных Штатов к защите партнеров по НАТО и возможностях американских ВС, как боевой силы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
США
Финляндия
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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