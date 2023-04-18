В Кремле объяснили слова Путина о боеготовности сил ВМФ

Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время учений.

Песков: Путин говорил об использовании российского флота в региональных конфликтах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о необходимости полной боеготовности российского флота, имел в виду угрозу региональных конфликтов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас окружение России "весьма неспокойное" по многим направлениям.

"(Это. — Прим. ред.) чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами", — пояснил Песков.

Глава государства на сегодняшней встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу отметил, что силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.

С 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота, к которой привлекли более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.