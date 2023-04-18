Войти
РИА Новости

Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ

178
0
0
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивосток
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивосток.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Песков о протесте Токио: все учения проходят в строгом соответствии с международным правом

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом соответствии с международным правом.

"Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", - сказал он журналистам, комментируя протест Японии в связи с проведением РФ учений вблизи Курильских островов.

По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
22.03.2021
Мертворожденный «Варан»
23.11.2020
Ворота Индийского океана
20.04.2018
Трамп натравил Абэ на Россию
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
23.12.2013
Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
29.07.2013
Учения с советскими амбициями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 01:00
  • 48153
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.04 17:27
  • 4
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 16.04 22:42
  • 2444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.04 17:45
  • 6
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 16.04 00:04
  • 2
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 15.04 13:20
  • 233
Космонавтика Илона Маска
  • 15.04 09:48
  • 2
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 15.04 06:53
  • 5
Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины