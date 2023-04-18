Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ

Песков о протесте Токио: все учения проходят в строгом соответствии с международным правом

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом соответствии с международным правом.

"Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", - сказал он журналистам, комментируя протест Японии в связи с проведением РФ учений вблизи Курильских островов.

По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.