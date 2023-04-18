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ТАСС

СМИ: западные союзники готовят ВСУ к запланированному на 30 апреля контрнаступлению

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Переданный Соединенными Штатами бронированный автомобиль HMMWV вооруженных сил Украины в Харьковской области, октябрь 2022 года
Переданный Соединенными Штатами бронированный автомобиль HMMWV вооруженных сил Украины в Харьковской области, октябрь 2022 года.
Источник изображения: социальные сети

По данным Newsweek, контратака будет осуществляться 10-м корпусом ВСУ, состоящим из девяти бригад

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США и их союзники активно готовят Вооруженные силы Украины (ВСУ) к весеннему контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля. Об этом сообщил в воскресенье журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Отмечается, что страны Запада "смотрят в будущее" и заняты подготовкой украинских военнослужащих. В документах указывается, что контратака будет осуществляться 10-м корпусом ВСУ, состоящим из девяти бригад, которые в настоящее время перевооружаются за счет новых поставок западной боевой техники. "Общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники, 147 единиц артиллерии, а также 571 единицу американских бронированных автомобилей HMMWV", - говорится в одном из документов.

По данным американской разведки, потеря Артемовска (украинское название - Бахмут), постепенно переходящего в руки российских войск, "станет психологическим ударом" для ВСУ. Боевой дух украинских солдат в этом городе оценивается как низкий.

Власти США ранее арестовали по делу об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейру, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Минобороны заявило, что проведет оценку последствий таких действий для национальной безопасности и проанализирует существующие процедуры получения доступа к конфиденциальным сведениям. Вместе с тем ряд СМИ ранее отмечал, что подлинность попавших в социальные сети документов не подтверждена. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
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