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ТАСС

СМИ: поставка Словакией на Украину МиГ-29 прошла по межправительственному соглашению

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МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

Украине также передали часть зенитно-ракетного комплекса ПВО "Куб"

БРАТИСЛАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поставка на Украину сверхзвуковых истребителей МиГ-29, выведенных в конце августа 2022 года из состава ВВС Словакии, была осуществлена на основе соответствующего соглашения между правительствами двух стран. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство ТАСР.

Межправительственное соглашение было подписано, согласно агентству, в марте текущего года. Согласно этому документу, Украине также была передана часть зенитно-ракетного комплекса ПВО "Куб".

Словацкие СМИ со ссылкой на национальное министерство обороны проинформировали ранее в понедельник о завершении процесса передачи Украине 13 обещанных ей истребителей МиГ-29. "Нам, в отличие от нашего соседа [Украины], эти самолеты не нужны", - прокомментировал их направление Киеву министр обороны Словакии Ярослав Надь.

23 марта стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила ТАСС, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений российского производства. 

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
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