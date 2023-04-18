СМИ: поставка Словакией на Украину МиГ-29 прошла по межправительственному соглашению

Украине также передали часть зенитно-ракетного комплекса ПВО "Куб"

БРАТИСЛАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поставка на Украину сверхзвуковых истребителей МиГ-29, выведенных в конце августа 2022 года из состава ВВС Словакии, была осуществлена на основе соответствующего соглашения между правительствами двух стран. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство ТАСР.

Межправительственное соглашение было подписано, согласно агентству, в марте текущего года. Согласно этому документу, Украине также была передана часть зенитно-ракетного комплекса ПВО "Куб".

Словацкие СМИ со ссылкой на национальное министерство обороны проинформировали ранее в понедельник о завершении процесса передачи Украине 13 обещанных ей истребителей МиГ-29. "Нам, в отличие от нашего соседа [Украины], эти самолеты не нужны", - прокомментировал их направление Киеву министр обороны Словакии Ярослав Надь.

23 марта стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила ТАСС, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений российского производства.