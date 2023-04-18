Песков заявил о попытках США вести в России разведывательную деятельность

Песков: США никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки никогда не оставляли попыток вести в России разведывательную деятельность, это встречает противодействие, российские спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль уровень проникновения спецслужб США в российские структуры, если судить по количеству последних утечек, которые произошли.