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ЦАМТО

Ростех и "Алмаз-Антей" будут вместе бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 17 апреля. Госкорпорация Ростех и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создают совместное предприятие в области информационной безопасности.

Стороны через профильные дочерние структуры вошли в состав акционеров компании "Альтиус Лаб", которая займется противодействием киберугрозам и повышением уровня информационно-технологической защищенности объектов транспортной инфраструктуры страны, прежде всего, в сфере организации воздушного движения.

"Альтиус Лаб" будет развивать направление по повышению уровня информационной безопасности Единой системы организации воздушного движения. Компания займется поиском и устранением критических уязвимостей на стадии проектирования и модернизации информационных систем, а также интеграцией отечественных разработок в области защиты информации. Для противодействия киберугрозам формируется центр мониторинга информационной безопасности. В последующем планируется выход компании на внешний рынок.

"Алмаз-Антей" – наш давний стратегический партнер. Работа ведется в русле Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где информационная безопасность обозначена одним из основных приоритетов страны. Специалисты совместного предприятия будут обладать уникальным комплексом знаний, основанным на многолетнем опыте двух корпораций. Такой подход позволит портировать лучшие практики сторон для эффективного функционирования систем обеспечения защиты информации", – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

В рамках партнерства корпоративный центр компетенций Ростеха в области информационной безопасности "ИБ Реформ" обеспечит совместное предприятие доверенными аппаратными и программными решениями собственной разработки. Компания "Аэронавигационные и информационные системы" (входит в Ростех) и научно-производственное объединение "Алмаз" (входит в "Алмаз-Антей") предоставят кадровый ресурс и экспертизу в области организации воздушного движения.

Заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий отметил важность появления на отечественном рынке обеспечения кибербезопасности компании, являющейся совместным предприятием двух ведущих российских холдингов ОПК. "Принимая во внимание современные условия, объединение производственного и научного потенциалов Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и Ростеха в области информационной безопасности создает возможность значительно, учитывая приоритет государственных интересов, повысить уровень информационно-технологической защищенности объектов транспортной инфраструктуры России, в первую очередь это коснется организации воздушного движения", – сказал Дмитрий Савицкий.

"Альтиус Лаб" не только объединит экспертизу обеих сторон в деятельности по системному обеспечению информационной безопасности, но и позволит эффективно осуществлять процедуры по импортозамещению ИТ- и ИБ-продуктов.

"С учетом возросшего количества целевых хакерских атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации нам принципиально важно сделать акцент на создании доверенной технологической среды, которая позволит существенно повысить защищенность информационных ресурсов, в том числе за счет непрерывного мониторинга и оперативного реагирования на киберинциденты", – отметил генеральный директор АО "Альтиус Лаб" Дмитрий Иванов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
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Алмаз-Антей
ГосОрВД
Ростех
Проекты
ИТ
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