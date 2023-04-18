Резников извинился за сравнение потерь на Украине и жертв землетрясения в Турции

Украинцы сочувствуют турецкому народу, отметил министр обороны Украины

УКРАИНА, 17 апреля. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников принес извинения за сравнение потерь в конфликте на Украине с жертвами землетрясения в Турции. Соответствующее заявление министра опубликовано в его Twitter в понедельник.

"Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей - друзей и соседей. Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку", - написал Резников.

Накануне министр, комментируя в интервью потери Украины, отметил, что не может назвать точную цифру, однако заверил, что "общее число [потерь] меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции". Подтвержденное количество жертв землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превышает 50 тыс. человек.