Войти
ТАСС

Резников извинился за сравнение потерь на Украине и жертв землетрясения в Турции

181
0
0
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Украинцы сочувствуют турецкому народу, отметил министр обороны Украины

УКРАИНА, 17 апреля. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников принес извинения за сравнение потерь в конфликте на Украине с жертвами землетрясения в Турции. Соответствующее заявление министра опубликовано в его Twitter в понедельник.

"Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей - друзей и соседей. Благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку", - написал Резников.

Накануне министр, комментируя в интервью потери Украины, отметил, что не может назвать точную цифру, однако заверил, что "общее число [потерь] меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции". Подтвержденное количество жертв землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превышает 50 тыс. человек. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Украина
Похожие новости
15.11.2021
Haber7 (Турция): жесткие сигналы России один за другим
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
17.01.2020
Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж
12.05.2017
Почему автомат АК-47 используется почти в 100 странах (The National Interest, США)
18.02.2013
Рынок военных самолетов и БЛА стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
28.12.2012
Эпоха перемен или потрясений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 01:00
  • 48153
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.04 17:27
  • 4
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 16.04 22:42
  • 2444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.04 17:45
  • 6
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 16.04 00:04
  • 2
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 15.04 13:20
  • 233
Космонавтика Илона Маска
  • 15.04 09:48
  • 2
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 15.04 06:53
  • 5
Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины