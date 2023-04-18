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ТАСС

МО РФ анонсировало увеличение числа китайских слушателей академии Генштаба ВС России

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Военнослужащие НОАК
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на Параде Победы в Москве 9 мая 2015г.
Источник изображения: Эксперт

В ведомстве отметили, что обучение на высших академических курсах осенью начнут более 20 старших офицеров из Китая

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число китайских слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России будет увеличено, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Министерством обороны Российской Федерации была положительно рассмотрена возможность увеличения численности набора слушателей КНР, которые будут проходить обучение на специальном факультете академии", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что осенью этого года более 20 старших офицеров из Китая начнут обучение на высших академических курсах.

"Хотелось бы выразить искренние слова благодарности Военной академии Генерального штаба за обучение китайских слушателей, подготовка которых осуществляется с 1996 года", - приводит ведомство слова министра обороны КНР Ли Шанфу.

По его словам, выпускники академии в настоящее время занимают высокие должности в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Представительство военнослужащих НОАК, обучающихся в Военной академии Генштаба, станет самым большим по численности среди военнослужащих армий зарубежных государств", - проинформировали в Минобороны РФ. 

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