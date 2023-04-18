СМИ: на Ямале и Чукотке появятся первые базы для дронов

"Известия": на аэродромах Ямала и Чукотки к 2024 году построят первые базы для дронов

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Первые базы для дронов на аэродромах Ямала и Чукотки появятся к 2024 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минтранса РФ.

Согласно документу, уже определены первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов дронов. В список попали Анадырь, Беринговский, Канчалан, Марково, Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари, пишет "Газета.ru".

С техническими и финансовыми параметрами проектов оснащения посадочных площадок в этих населенных пунктах Минтранс определится в 2023 году. К 2030 году подобные базы для дронов планируют оборудовать на 290 аэродромах страны.

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