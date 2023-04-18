Войти
РИА Новости

СМИ: на Ямале и Чукотке появятся первые базы для дронов

185
0
0
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Источник изображения: © Fotolia / ffly

"Известия": на аэродромах Ямала и Чукотки к 2024 году построят первые базы для дронов

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Первые базы для дронов на аэродромах Ямала и Чукотки появятся к 2024 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минтранса РФ.

Согласно документу, уже определены первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов дронов. В список попали Анадырь, Беринговский, Канчалан, Марково, Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари, пишет "Газета.ru".

С техническими и финансовыми параметрами проектов оснащения посадочных площадок в этих населенных пунктах Минтранс определится в 2023 году. К 2030 году подобные базы для дронов планируют оборудовать на 290 аэродромах страны.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Самарской области создадут специальные правовые условия для использования беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.11.2022
ВС РФ массированным ударом нарушили управление группировками ВСУ
03.05.2022
Сообщается об очередном ударе высокоточными ракетами по ж/д мосту под Одессой
17.05.2021
«Спрут» соляной пустыни
21.03.2018
Война длинных "Кинжалов"
31.08.2015
Компания РТИ привезла на МАКС-2015 беспилотник из ЮАР
27.08.2014
ВМФ получит морской «Панцирь» в 2016 году
01.04.2011
ООО "Специальный технологический центр" проходит доработку БПЛА "Орлан-3"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 01:00
  • 48153
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.04 17:27
  • 4
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 16.04 22:42
  • 2444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.04 17:45
  • 6
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 16.04 00:04
  • 2
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 15.04 13:20
  • 233
Космонавтика Илона Маска
  • 15.04 09:48
  • 2
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 15.04 06:53
  • 5
Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины