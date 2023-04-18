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ЦАМТО

Канада передала Украине все 8 обещанных танков "Леопард-2А4"

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 17 апреля. Все восемь обещанных Канадой украинскому режиму танков "Леопард-2А4" доставлены в Польшу, заявила 14 апреля министр обороны Канады Анита Ананд.

О начале транспортировки ОБТ "Леопард-2А4" на борту военно-транспортных самолетов министр заявила еще 4 февраля. Тогда сообщалось, что в общей сложности правительство Канады намерено передать Киеву четыре танка. Тем не менее, впоследствии данная цифра была увеличена до восьми единиц.

Помимо Канады, танки "Леопард-2" версий A4/A5/A6 украинской армии согласились передать Германия, Польша, Испания, Норвегия, Португалия и Швеция.

Министры обороны Дании, Германии и Нидерландов также подтвердили свое намерение передать Киеву до 200 танков "Леопард-1A5".

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Страны
Германия
Дания
Испания
Канада
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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