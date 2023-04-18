Канада передала Украине все 8 обещанных танков "Леопард-2А4"

ЦАМТО, 17 апреля. Все восемь обещанных Канадой украинскому режиму танков "Леопард-2А4" доставлены в Польшу, заявила 14 апреля министр обороны Канады Анита Ананд.

О начале транспортировки ОБТ "Леопард-2А4" на борту военно-транспортных самолетов министр заявила еще 4 февраля. Тогда сообщалось, что в общей сложности правительство Канады намерено передать Киеву четыре танка. Тем не менее, впоследствии данная цифра была увеличена до восьми единиц.

Помимо Канады, танки "Леопард-2" версий A4/A5/A6 украинской армии согласились передать Германия, Польша, Испания, Норвегия, Португалия и Швеция.

Министры обороны Дании, Германии и Нидерландов также подтвердили свое намерение передать Киеву до 200 танков "Леопард-1A5".