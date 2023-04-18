Страны G7 заявили, что будут добиваться от Ирана прекращения "помощи российским военным"

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине

КАРУИДЗАВА /Япония/, 17 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) будут добиваться от Ирана прекращения "помощи российским военным", которую, как утверждает Запад, осуществляет Тегеран. К соответствующей договоренности главы внешнеполитических ведомств G7 пришли в понедельник на посвященной теме Ирана сессии в рамках встречи глав МИД "семерки", проходящей в японском курортном городе Каруидзава (префектура Нагано).

"Что касается Ирана, министры договорились продолжить требовать прекращения помощи российским военным" в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в распоряжение ТАСС. Председательствующий на встрече глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси в свою очередь подчеркнул, что Япония, поддерживающая тесные связи с Ираном, прикладывает дипломатические усилия в этом направлении.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Встреча глав МИД "семерки" проходит с 16 по 18 апреля в курортном городе Каруидзава в горах префектуры Нагано.