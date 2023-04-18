Министр обороны доложил главе государства о проведении учений на Тихоокеанском флоте

"Прошу эту работу продолжить". Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте.

ЦАМТО, 17 апреля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о проведении учений на Тихоокеанском флоте, сообщила пресс-служба Кремля.

В.Путин: Слушаю, Сергей Кужугетович, Вы хотели доложить по учениям на Тихоокеанском флоте, да? Пожалуйста.

С.Шойгу: Да, Владимир Владимирович, я по внезапной проверке.

В соответствии с Вашим решением с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия.

Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы.

В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации.

С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.

По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

Доклад закончил.

В.Путин: Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях.

Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах.

И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу Вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и Министерство обороны в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю.

А первый этап внезапной проверки действительно прошел на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу.

С.Шойгу: Спасибо, Владимир Владимирович, передам.

Стенограмма приведена в изложении пресс-службы Кремля.