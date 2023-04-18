Путин рассказал о приоритетах применения Вооруженных сил

Путин: приоритеты применения ВС России прежде всего касаются украинского направления

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия имеет ясные приоритеты применения своих вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин.

"И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", - сказал Путин.

Путин и Шойгу встретились в Кремле в понедельник, они обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота.

С 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.