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ЦАМТО

Италия передала Украине около 20 САУ M109L

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Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризу
Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризубом. Октябрь 2022 года.
Источник изображения: Ciro Nappi @CiroNappi6

ЦАМТО, 17 апреля. Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили 16 апреля газеты la Repubblica и Corriere della Sera.

Поезд с грузовыми платформами, на которых были размещены орудия, проследовал 15 апреля через вокзал северного города Удине. На установках не было ни опознавательных знаков, ни номеров.

Corriere определила орудия как M109L и отметила, что несколько подобных гаубиц уже передали Киеву в октябре прошлого года.

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире новостного телеканала RAinews24 подтвердил, что партия САУ направляется на Украину. По его словам, они входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством Марио Драги, которое находилось у власти до октября прошлого года.

Как напоминает агентство, в январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставление помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Конкретное его содержание остается засекреченным, однако, по информации итальянских изданий, в последний пакет вошли система ПВО и беспилотники, а ранее – тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

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Страны
Италия
Украина
Продукция
M109
Проекты
БПЛА
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