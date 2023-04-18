Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая

ЦАМТО, 17 апреля. Президент России Владимир Путин 16 апреля в Кремле провел встречу с членом Государственного совета, министром обороны КНР Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Ниже открытая часть беседы приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемый товарищ министр, очень рад Вас видеть.

Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга – председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы, в том числе, затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств.

Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений – в экономике, социальной, культурной, в образовательной отрасли. Но и по линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений – отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Мы рады Вас видеть. Знаю, что у Вас хорошая рабочая программа, достаточно большая. Уверен, что Ваш визит пройдет на самом высоком уровне.

Добро пожаловать в Россию.

Ли Шанфу (как переведено): Уважаемый господин президент!

Большое спасибо, что нашли время для встречи со мной. Я знаю, что, во-первых, сегодня выходные дни, и в уик-энд Вы нашли время для того, чтобы меня принять. Это большая честь для меня.

Прежде всего, разрешите мне передать Вам самый теплый привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.

В 2017 году был визит военной делегации в Россию в рамках заседания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, и я тогда был в ее составе. И сегодня я снова нахожусь в России. Это очень большая радость для меня.

В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной.

Сегодня я прибыл в Россию. Это реализация Ваших договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином, которых вы достигли в ходе его мартовского визита в Москву. После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений.

Отношения между нашими странами уже насчитывают более 70 лет, между нашими вооруженными силами, и они крепнут день ото дня. Естественно, в этом играет ключевую роль дипломатия лидеров, вы устанавливаете стратегические цели для нашего развития. Кроме того, Ваша личная дружба с председателем КНР играет большую роль в этом, и об этом все знают у нас, в Китае.

Мы подсчитывали, Вы уже провели 40 встреч с председателем КНР. В 2013 году он был впервые в России с визитом после того, как занял пост председателя КНР, и вот спустя десять лет, после переизбрания главой китайского государства, снова прибыл в Россию – в качестве своего первого зарубежного визита. Вы провели с ним очень насыщенные переговоры и определили направления нашего сотрудничества на перспективу.

У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне, и они очень устойчивы. Под Вашим стратегическим руководством и председателя КНР Си Цзиньпина мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху.

На протяжении 13 лет КНР является первым торговым партнером России. И мы, развивая отношения, понимаем ту ответственность, которая лежит на наших державах, особенно принимая во внимание то, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов. Также принимаем во внимание, что восстановление мировой экономики происходит очень медленно, в мире очень неспокойно, очень востребован мир, востребованы мирные отношения между странами.

Господин Си Цзиньпин выдвинул несколько крупных инициатив, в том числе цивилизационную инициативу, инициативу глобального развития. Насколько мы знаем, российская сторона позитивно относится к этим инициативам. У нас также теплые взаимоотношения между народами. Сотрудничество развивается на всех уровнях, и мы продолжим такое сотрудничество в интересах развития и процветания всего мира.

В.Путин: Спасибо большое и передайте самые наилучшие пожелания председателю Си Цзиньпину.