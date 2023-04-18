Словакия передала Украине 13 истребителей "МиГ"

Словацкий министр обороны назвал транспортировку самолетов "важной и сложной логистической операцией"

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии объявило о передаче Украине всех обещанных истребителей МиГ-29.

Об этом сообщила в понедельник газета Pravda.

"Передача была осуществлена на земле в условиях максимально возможной безопасности. Выражаю благодарность всем участникам, поскольку в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", - приводит издание слова министра обороны республики Ярослава Надя.