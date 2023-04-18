Шойгу доложил Путину об учениях на Тихоокеанском флоте

В проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в понедельник встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Слушаю, Сергей Кужугетович. Вы хотели [доложить] по учениям, да? На Тихоокеанском флоте", - сказал глава государства, начиная беседу. Путин выразил благодарность организаторам учений, отметив, что первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте прошел на очень высоком уровне.

В проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов, доложил Шойгу. В ходе проверки отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подлодками.

"Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", - сказал глава Минобороны.

По его словам, сейчас проводится второй этап проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря, выполняя задачи боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

"Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации", - сказал министр.

В свою очередь силы Тихоокеанского флота, отметил министр, проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника, а также осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. "По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации", - проинформировал Шойгу.

По словам министра обороны, ТОФ с 18 апреля приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. Корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков, сообщил Шойгу.