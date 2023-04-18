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ЦАМТО

Спущен на воду корабль прибрежной зоны LCS-31 "Кливленд", предназначенный для ВМС США

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Источник изображения: Фото: fox11online.com

ЦАМТО, 17 апреля. Компания Lockheed Martin сообщила о состоявшейся 15 апреля на верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетт церемонии крещения и спуска на воду боевого корабля прибрежной зоны (LCS-31) "Кливленд" класса "Фридом".

(LCS-31) "Кливленд" является 16-м и последним кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах. Церемония закладки киля LCS-31 состоялась 18 июня 2021 года. Как планируется, "Кливленд" будет передан ВМС США до конца 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 13 кораблей класса "Фридом". Последним в феврале 2023 года был передан LCS-25 "Маринетт".

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31). Передача LCS-27 запланирована на лето 2023 года. LCS-31 станет последним в серии кораблем класса "Фридом".

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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Страны
США
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
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