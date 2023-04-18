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РИА Новости

Самолеты Ту-142 ТОФ обнаружили подлодки "противника"

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Противолодочный самолет Ту-142
Противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Самолеты Ту-142 обнаружили подлодки условного противника в ходе проверки ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России при внезапной проверке провели учение по поиску и слежению за подводными лодками противника, рассказали в Минобороны.

"В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска", — уточнили в ведомстве.

Помимо поиска подлодок, экипажи Ту-142 выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Кроме этого, они отработали навыки прохождения заданного курса над местностью без ориентиров и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

"Схожие учебные задачи, но над акваторией Тихого океана решались самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ", — добавили в военном ведомстве.

По решению верховного главнокомандующего Вооруженных сил президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

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