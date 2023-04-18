МиГ-31 "уничтожил" нарушителя границ в ходе проверки сил ТОФ

МиГ-31 отработал уничтожение нарушителя границ в ходе проверки сил ТОФ

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки условно уничтожил "самолет противника", нарушивший воздушную границу РФ, сообщили в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота летчики-истребители морской авиации ТОФ условно уничтожили "самолет противника", нарушивший воздушное пространство России", – приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Отмечается, что роль нарушителя выполнял экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, перед которым по замыслу учения стояла задача скрытно проникнуть в зону ответственности флота. Летчики успешно осуществили поиск и обнаружение, произвели захват цели, после чего выполнили условный пуск ракеты.

"По данным объективного контроля, цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях", – рассказали в Минобороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ сообщило о маневрах с участием ракетоносцев ТОФ.