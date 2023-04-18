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РИА Новости

МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки уничтожил "самолет противника"

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил "самолет противника", нарушивший воздушную границу РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота летчики-истребители морской авиации ТОФ условно уничтожили "самолет противника", нарушивший воздушное пространство России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роль нарушителя выполнял экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. По замыслу учения перед ним стояла задача скрытно проникнуть в зону ответственности флота.

В МО РФ уточнили, что для перехвата нарушителя был задействован экипаж аналогичного самолета из состава дежурных сил. Летчики успешно осуществили поиск и обнаружение, произвели захват цели, после чего выполнили условный пуск ракеты.

"По данным объективного контроля, цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях", - рассказали в Минобороны.

По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

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