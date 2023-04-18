Войти
ТАСС

Корабли ТОФ провели в Японском море противолодочные учения

174
0
0
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников" выполнили стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, передает корреспондент ТАСС.

Рано утром корабли вышли из пунктов постоянного базирования и, двигаясь в походном ордере, прибыли в назначенный район полигона в Японском море. Корабли провели тактическое маневрирование в составе разных строев и обеспечили все виды обороны и защиты отряда кораблей на переходе морем. На заранее закрытом для гражданского судоходства морском полигоне большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников" выполнили стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190, а также из 30-миллиметровых скорострельных АК-630 по морским и воздушным мишеням, имитирующим цели условного противника.

После этого экипажи кораблей задействовали в поиске и уничтожении подводной лодки условного противника. Для этого с кораблей были подняты вертолеты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями. Также в район учения прибыли дальние противолодочные самолеты Ту-142М3. По обнаруженной "вражеской" субмарине по указанным летчиками координатам, большой противолодочный корабль выполнил залп реактивными глубинными бомбами.

Кроме того, корабли по замыслу учения обнаружили противокорабельную ракету и для противодействия ей провели постановку пассивных помех. Также "Маршал Шапошников" и "Адмирал Пантелеев" выполнили пуски зенитных ракет комплекса противовоздушной обороны "Кинжал" по условной воздушной цели. После этого была обнаружена плавающая мина, угрожавшая гражданскому судоходству, она была уничтожена с применением корабельных артиллерийских комплексов.

Как рассказал журналистам командир фрегата "Маршал Шапошников" Сергей Меркулов, все задачи были выполнены, а командование поставило экипажу оценку "отлично". Для его команды внезапная проверка не вызвала трудностей, потому что корабль с января 2023 года выходит в море на тренировки практически каждую неделю.

По решению президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
А-190
Адмирал Пантелеев
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27ПЛ
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
06.09.2022
Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки в рамках учений "Восток-2022"
21.12.2021
"Ответ" на море: Россия показала, как нейтрализовать атомный ракетоносец
26.02.2021
Программа модернизации флота приносит плоды
27.03.2020
На Тихоокеанском флоте отработали посадку вертолетов на борт кораблей
31.10.2018
Сила в универсальности: российские офицеры оценили корвет "Громкий"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 01:00
  • 48153
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.04 17:27
  • 4
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 16.04 22:42
  • 2444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.04 17:45
  • 6
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 16.04 00:04
  • 2
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 15.04 13:20
  • 233
Космонавтика Илона Маска
  • 15.04 09:48
  • 2
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 15.04 06:53
  • 5
Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины