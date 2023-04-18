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ТАСС

В России создают силовой тренажер для новой орбитальной станции

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Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Анна Кикина/ ТАСС, МКС

Директор Института медико-биологических проблем, академик РАН Олег Орлов рассказал, что в число тренажеров для РОС может войти беговая дорожка, которую применяют на МКС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН занимаются созданием силового тренажера для применения на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил директор ИМБП, академик РАН Олег Орлов.

"Сейчас прорабатывается вопрос размещения на РОС силового тренажера. Потому что упражнения на силовом тренажере также показаны космонавтам в этом тренировочном режиме. Мы сейчас разрабатываем данный силовой тренажер. Это новая разработка, которая учитывает опыт эксплуатации подобного оборудования на МКС и будет обладать целым рядом преимуществ", - сказал Орлов.

По его словам, также в число тренажеров для РОС может войти беговая дорожка, применяющаяся на МКС. В настоящее время ведется эскизное проектирование РОС, которое планируется завершить летом 2023 года. "Когда будет утвержден эскизный проект, это все пройдет обсуждение, выстроится система и начнется этап технического проектирования, можно будет уже более предметно обсуждать то, что предполагается создать для РОС", - уточнил Орлов.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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