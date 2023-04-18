В ИМБП заявили о наличии заказчиков, заинтересованных в реализации программ на РОС

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова, благодаря запуску платформы Российской орбитальной станции станет возможным решение задач в интересах народного хозяйства

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Несколько конкретных заказчиков выказывают заинтересованность в реализации своих научных программ на платформе Российской орбитальной станции (РОС), сообщил ТАСС директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Сейчас обсуждается, что есть такие задачи, которые благодаря РОС можно решать в интересах народного хозяйства. <...> Буквально на днях было совещание коррекционно-технического совета Роскосмоса, который рассматривает и утверждает научные программы для их реализации. В ходе него обсуждалось, что уже есть конкретные заказчики в определенных программах по ряду направлений, которые рассматривают реализацию своих интересов на платформе РОС. Мне кажется, эта программа должна быть достаточно комплексной, интересной и сделать шаг вперед", - рассказал Орлов.

Эскизный проект станции будет готов летом 2023 года. Срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.