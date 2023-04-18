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Артиллерийские подразделения Вооруженных формирований киевского режима стали применять прибывшие из Финляндии 152-мм пушки 2А36 " "Гиацинт - Б".

Как отмечает "РГ: русское оружие", о том, что "подарки" были доставлены именно с севера Европы, свидетельствует характерный камуфляж, применяемый только в сухопутных войсках этой страны.

ВСУ к началу специальной военной операции имели на вооружении 180 таких систем, в ходе боевых действий к началу текущего года, по западным данным, было потеряно более половины, а у большей части оставшихся крайне износились стволы, заменить которые не представляется возможным. К тому же неоднократно сообщалось о значительных проблемах с боеприпасами.

Теперь, благодаря властям Хельсинки, орудия, способные бить на 33000 метров, вновь оказались на линии боевого соприкосновения. По всей видимости, также доставлены снаряды и запасные части.

О своей помощи неонацистам новый член Североатлантического альянса старается особо не распространяться, но известно, что ранее в эту "горячую точку" уже отправлялись "рогатки" - скорострельные зенитные установки 23 Itк 61 - переименованные таким образом советские ЗУ-23-2, 120-мм минометы 120 Krh 85 92, трехосные 15-тонные плавающие бронетранспортеры Sisu XA-180 Pasi.

Можно еще вспомнить о больших партиях стрелкового оружия, 66-мм ручных противотанковых гранатометах M72 LAW, бронежилетах, защитных шлемах, трех машинах разминирования на шасси основных боевых танков Леопард 2А4 и др.

Теперь вот очередь дошла до буксируемых "Гиацинтов", 24 единицы которых были закуплены в Советском Союзе в самом конце 80 годов и получили местное обозначение 152 К 89.

Не исключено, что необандеровцам передадут и 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С" (Telak 91), их парк состоял из восемнадцати экземпляров. До 2014 года у ВСУ было около трех десятков таких САУ, однако сейчас осталась примерно треть, причем в предельно изношенном состоянии.

В минувшем году сообщалось, что Финляндия разрешила Эстонии отправить на Украину ранее закупленные у нее гаубицы Д-30. "Тридцатые" под обозначением 122 H 63 продолжают служить в финской армии, где их ещё более 230 штук. Плюс 36 самоходок 2С1 "Гвоздика" (PsH 74).

Не нужно забывать и о десятках реактивных систем залпового огня: 122-мм RM-70 производства Чехословакии, являющихся аналогами советских БМ-21 "Град", и о гусеничных американских 227-мм M270 MLRS.

Финская промышленность выпускала 155-мм артиллерийские орудия - буксируемые 155 K 83, способные бить на 23000 метров и более современные самодвижущиеся 155 К 98 с собственной 85-сильной дизельной силовой установкой.

Поэтому нельзя исключать, что часть выше упомянутой техники вместе с многочисленными боеприпасами могут отправить на Украину.

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