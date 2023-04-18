Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны

Украинский оппозиционный политик выразил мнение, что судебный процесс "по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала" позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международный суд над режимом президента Украины Владимира Зеленского наподобие Нюрнбергского военного трибунала позволит избежать ядерной войны. Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в статье для издания aif.ru, опубликованной в понедельник.

По его словам, государства, которые не хотят "повторения трагедии Германии прошлого века и сегодняшней Украины на своей земле", должны объединить усилия и "провести судебный процесс по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала", дав правовую оценку действиям режима Зеленского, его предшественников и покровителей.

"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями, излечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на ее примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса, к которому очередной Гитлер может привести планету, руководствуясь в своей политике человеконенавистническими идеями нацизма", - заявил Медведчук.

Как он считает, с 2005 по 2022 год западные политики и спецслужбы с помощью "компрадорских элит преобразовали массовое сознание украинского народа", сделав из него послушный инструмент для своих геополитических амбиций, направленных против России. Медведчук убежден, что это позволило разобщить единый народ, еще вчера проживавший в едином государстве, и стравить его в гражданской войне в Донбассе.

По мнению украинского политика, в период президентства Зеленского "Украину окончательно превратили в неонацистское государство". "Именно Зеленский и его приспешники полностью уничтожили основополагающие права и свободы украинцев, закрепленные в Конституции Украины и в международных правовых актах. Украина перестала быть суверенным, демократическим, правовым государством и превратилась в колонию Запада", - подчеркнул он.

При этом Медведчук отметил, что правящий сегодня на Украине режим является таким же агонизирующим, "как режим Гитлера в апреле 1945 года, а его "попутчики" уже ищут себе новых хозяев". "Но свой путь, щедро политый слезами и кровью жителей Донбасса, устланный смертями тысяч украинцев и россиян, они должны закончить так же, как их идейные вдохновители и учителя из Третьего рейха, по чьим лекалам выстроена нацистская диктатура на Украине", - заключил политик.