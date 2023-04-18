Путин стал тем самым героем, которого арабы так долго ждали

Al Mayadeen: Путин доказал, что при нем Россия сможет положить конец западной гегемонии

С распадом СССР арабский мир лишился "двигателя прогресса" и остался один на один с колониальным Западом, пишет Al Mayadeen. Но с приходом к власти Владимира Путина Ближний Восток получил того самого героя, в котором так нуждался. Именно он сможет положить конец американской гегемонии, уверен автор статьи.

Внимание США к Ближнему Востоку уменьшилось, в отличие от того, что имело место на протяжении многих десятилетий после Второй мировой войны. Возможно, это произошло из-за слабости администрации Джо Байдена или интенсивности глобальных вызовов.

Позицию, которая кажется общей для многих народов развивающихся стран, разделяют многие представители арабского мира. Они продолжают поддерживать Владимира Путина, который второй год в рамках СВО борется против экстремистских нацистских формирований на Украине, получающих неограниченную поддержку со стороны НАТО и США.

Исследователи международной политики считают, что народы южных государств с момента распада Советского Союза ожидали появления исключительного героя, способного восстать против американских идеалов и сломать «кнут послушания». И вот когда Путин появился на международной арене, вооруженный идеями, основанными на двух важных принципах (первый — лояльность к России как к нации, второй — антиамериканская гегемония), он прекрасно подошел на эту роль, став преемником Бориса Ельцина.

Многие правительства и народы мира всегда делали ставку на то, что Россия сдержит экспансию США и станет их безопасной альтернативой. Москва, придерживающаяся политического реализма, никогда не преследовала имперских целей, в отличие от своего западного оппонента.

Ближний Восток испытывает настоящую ностальгию СССР, поскольку он играл ключевую роль в обеспечении независимости этого региона в XX веке. В последнее десять лет эту функцию выполняла Россия, активно поддерживая правительства и армии арабских стран, особенно в Сирии, для противодействия экстремистским организациям, спонсируемых Западом для подчинения этого и других государств через реализацию принципа «разделяй и властвуй».

На поддержку арабского народа России повлияла и негативная пропаганда, которая основывалась на высказываниях ряда богословов, принадлежащих к «Братьям-мусульманам»* и другим представителями салафии, поскольку они всегда стремились использовать религиозную принадлежность (и фальшивые лозунги), чтобы поставить Россию в невыгодное положение и настроить народ против нее. Это было очень заметно во время войны в Афганистане в восьмидесятых годах и в Сирии прошлых лет.

Однако Москва вместе с Дамаском и Тегераном остановила пропаганду салафитских джихадистов и смогла покорить сердца арабов: об этом свидетельствуют высокие показатели их поддержки решения Путина начать спецоперацию на Украине в феврале 2022 года, которая до сих пор продолжается.

Когда разразился украинский кризис, люди еще больше убедились в необходимости создания многополярного мира. Мнение о том, что Россия воюет с Западом от имени всех тех, кому не нравятся диктат Соединенных Штатов, укрепилось, и тот факт, что российская армия противостоит всей НАТО, а не только Украине, также был довольно очевиден.

Уход американцев из региона и подъем России

Внимание США к Ближнему Востоку уменьшилось, в отличие от того, что имело место на протяжении многих десятилетий после Второй мировой войны. Возможно, это произошло из-за слабости администрации Джо Байдена или интенсивности глобальных вызовов. Мир просто изменился, и политика, которую Вашингтон проводил в этом регионе, будь то при Джордже Буше-старшем (вторая война в Персидском заливе) или Джордже Буше-младшем (вторжение в Афганистан и Ирак), стало утопией для американцев.

В начале украинского кризиса Мерисса Хурма, директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона, сказала: «Присутствие США в регионе сокращается. Многие страны поняли, что им надо диверсифицировать связи и разложить яйца по разным корзинам, Россия — одна из таких корзин».

Координатор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета Келли Петилло заявила, что правительства большинства арабских государств поддерживают тесные отношения с Соединенными Штатами, но Россия стала очень важным торговым и военным партнером и расширяет свое влияние в регионе.

Это видение подтверждает, что растущая арабская поддержка Москвы не является просто народным вопросом, который отличается от официальной позиции властей. Напротив, есть много признаков, подтверждающих дистанцирование региона от прозападной политики. Даже традиционные союзники Вашингтона на Аравийском полуострове сейчас стали ближе к Тегерану, Пекину и Москве.

«Россия продемонстрировала непоколебимую силу в военном и дипломатическом противостоянии в Сирии. Арабский мир ценит силу и уважает тех, кто верен своим союзникам», — отметил Фабрис Баланш, младший научный сотрудник Вашингтонского института.

Итак, арабские страны сегодня считают, что Запад не так силен, как Россия. И имеется в виду не только военная мощь, но и способность принимать трудные решения и нести за них ответственность. Поэтому Ближний Восток больше не готов терпеть приступы гнева Соединенных Штатов и их союзников. При необходимости он перейдет в противоположный лагерь.

Даже само сионистское оккупационное правительство стремится доказать, что имеет исключительно добрые намерения по отношению к Москве и хочет избежать давления американцев, которые призывают Тель-Авив предпринять более широкие меры в направлении поддержки Киева.

Затягивание кризиса и негативные экономические последствия

В первые недели после начала боевых действий на Украине опрос показал, что арабская молодежь поддерживает Россию больше, чем Соединенные Штаты, причем 70% описали Москву как истинного союзника арабов и отметили, что она грамотно защищается перед лицом западных угроз.

Поддержка России молодежью, представляющей большинство населения арабских стран, основывалась на следующих моментах.

Во-первых, на негативном отношеним к Вашингтону и его европейским союзникам, так как арабы считают, что их колониальная политика основана на вмешательстве в дела других стран и доминировании над ними.

Во-вторых, действия Владимира Путина в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму показали, что он способен добиться своей победы.

В-третьих, потребность международной политики в «новой крови» позволяет сместить Соединенные Штаты с роли мирового лидера.

В-четвертых, вступление Украины в НАТО представляет собой геополитическую провокацию. Также арабы осознают масштабы нарушений, совершенных украинскими националистами против соотечественников, поддерживающих сотрудничество с Москвой.

Однако стоит отметить и то, что уровень арабской поддержки российской позиции неоднороден. На него повлияли два фактора:

Первый — продолжительность украинского кризиса вопреки ожиданиям. Затягивание конфликта позволило западным СМИ усомниться в способностях России победить на поле боя.

Вторым аспектом стали негативные экономические последствия конфликта на Украине, поскольку продолжающиеся боевые действия не только угрожают стабильности Европы, но и влияют на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. Это нанесло серьезный удар по миру, который еще не оправился от пандемии COVID-19.

Страны НАТО понимают, что их успех в победе над Россией на Украине — это вопрос, последствия которого выходят за рамки узких военных расчетов.

Российские СМИ стремятся прояснить факты происходящего на территории Украины, вызовы, с которыми там сталкивается армия, а также выявить масштабы западного вмешательства в боевые действия. Это также повлияло на поддержку России арабами на том высоком уровне, на котором она была в последние месяцы, хоть и информационная блокада, введенная рядом поисковых систем и сайтов в отношении российских СМИ, сказалась доступа к ним арабских пользователей, в дополнение к яркой пропаганде западных СМИ, которые прилагают двойные усилия для демонизации российских властей и их международной деятельности.

Автор: Сайед Шибл (السيد شبل)

* террористическая организация, запрещенная в РФ