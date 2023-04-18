СМИ: США выделят больше денег на сверхдальние ракеты и соперничество с КНР

SCMP: США увеличат финансирование военных программ для соперничества с Китаем

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Республиканцы и демократы в США объединяются против Китая, голосуя за финансирование программ, направленных на потенциальное соперничество с КНР, пишет газета South China Morning Post.

В статье отмечается, что в последние годы американские элиты все больше сфокусированы на Китае, поскольку рассматривают его как главного противника в Азии.

Кроме того, Штаты выделяют больше средств на разработку крылатых и гиперзвуковых ракет большой дальности.

Обосновывая такую необходимость, министр ВВС США Фрэнк Кендалл высказывал озабоченность по поводу расширения ядерного арсенала Китая.

Газета обратила внимание, что Вашингтон часто обвиняет Пекин в нарушении правил судоходства, несмотря на то, что КНР соблюдает все международные нормы.

SCMP также отметила, что согласие между двумя партиями в США – явление довольно редкое, но модернизация вооруженных сил китайской армии и увеличение Пекином расходов на оборону "привели к прочному консенсусу".

Ранее радио Sputnik сообщило, что американские военные отработали загрузку ракет с ядерным боезарядом на бомбардировщики.