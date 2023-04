Южная Корея предоставит Соединённым Штатам в аренду 500 тысяч 155-мм артиллерийских выстрелов

Информационное агентство "Reuters" в материале Hyonhee Shin "South Korea to lend 500,000 rounds of artillery shells to US - report" ("Южная Корея, по сообщениям, предоставит США в аренду 500 тысяч артиллерийских выстрелов") передаёт, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам на временной основе 500 тысяч выстрелов для 155-мм артиллерийских орудий, что может дать Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине. Об этом сообщила 12 апреля 2023 года южнокорейская газета "Dong-а Ilbo". Она со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщила, что Южная Корея решила "одолжить" Соединенным Штатам боеприпасы вместо продажи, чтобы свести к минимуму возможность использования южнокорейских снарядов в конфликте на Украине.

(с) SBS

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что союзники изучают способы поддержки Украины, но отказались подтвердить конкретные обсуждения. Государственный департамент США не дал немедленного комментария.

Доклад появился после того, как просочившиеся строго засекреченные военные документы США подчеркнули трудности Южной Кореи в борьбе с давлением со стороны западных союзников с целью оказания военной помощи Украине.

Южная Корея, ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, заявляет, что не может поставлять "смертельное" оружие Украине, ссылаясь на собственную ситуацию с безопасностью на фоне усиливающихся ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.

Южнокорейская газета сообщила, что предоставляемые 500 тысяч снарядов будут использоваться Соединенными Штатами в первую очередь для пополнения своих запасов.

Закупив в прошлом году 100 тысяч таких снарядов, правительство США запросило приобретение такого же количества или больше в феврале, но правительство Южной Кореи искало другой способ поставки боеприпасов.

"Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но выбрали метод аренды, предварительно изучив, как добросовестно отреагировать на просьбу близкого союзника, придерживаясь принципа правительства не предоставлять летальное оружие Украине", - заявил один из процитированных южнокорейских источников.

В статье не приводится подробностей о работе "арендного метода".

И Сеул, и Вашингтон подтвердили, что они ведут переговоры о сделке по поставкам артиллерийских выстрелов, но официальной информации о том, было ли соглашение заключено, не поступало. Газета сообщила, что соглашение было достигнуто в прошлом месяце.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил журналистам, что не может подтвердить сообщение газеты, но добавил, что позиция правительства против предоставления летальной помощи Украине остается неизменной.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который в этом месяце нанесет визит в Вашингтон для встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, заявил, что Сеул не предоставлял Украине летального оружия и вместо этого расширит гуманитарную помощь.

Вопрос о помощи Украине со стороны Южной Кореи фигурирует в секретных американских документах, которые просочились в сеть в этом году и освещались в репортажах на прошлой неделе.

В документах сообщается, что высшие должностные лица из окружения президента Южной Кореи были обеспокоены планом продажи снарядов Вашингтону, заявляя, что эти снаряды могут быть перенаправлены на Украину, несмотря на позицию Сеула, согласно которой американские военные должны быть "конечным пользователем".

В одном просочившемся бюллетене с пометкой "Совершенно секретно", который имеется у агентства "Reuters", говорится, что Сеул в начале марта находился в "затрудении относительно запроса США на поставку артиллерийских боеприпасов Украине".

Бывший советник по национальной безопасности Ким Сон Хан "предложил возможность продажи 330 тысяч единиц 155-мм выстрелов Польше, поскольку конечной целью Соединенных Штатов была быстрая доставка боеприпасов на Украину", говорится в сообщении.

Агентство "Reuters" не смогло самостоятельно проверить подлинность документов. Официальные лица США заявили, что некоторые из них, по-видимому, были подкорректированы.

Сеул и Вашингтон изо всех сил пытались сдержать последствия утечки на фоне подозрений, что США могли шпионить за Южной Кореей, одним из своих самых важных союзников.

Выступая на парламентской сессии, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин сказал, что несанкционированное прослушивание телефонных разговоров со стороны США будет считаться "проблемным", но отказался от комментариев, когда его спросили, подтвердили ли США Южной Корее, что за офисом ее президента не ведется слежка.

"Мы попросили США по дипломатическим каналам сообщить нам, что именно произошло и что было подтверждено", - сказал министр иностранных дел Южной Кореи.

Пак Джин сказал, что его впервые проинформировали о предполагаемой утечке американских документов в выходные после сообщений в СМИ.

В свою очередь, южнокорейская телекомпания SBS 12 апреля, продолжая тему пресловутых скандальных учетечек информационных рассылок РУМО США, сообщила, что в документе, который, как полагают, был выпущен спецслужбами США, упоминается план поставки 330 тысяч 155-мм снарядов южнокорейского производства на Украину через Польшу, что ведет к назреванию скандала.

Согласно данным, обнародованным 17 января 2023 года компанией Poongsan, крупнейшим производителем снарядов в Южной Корее, Poongsan поставит компании Hanwha Aerospace крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы на сумму 164,7 млрд южнокорейских вон (126,27 млн долл) в течение следующих двух лет.

Hanwha Aerospace - компания, подписавшая в прошлом году контракт с Польшей на экспорт самоходных гаубиц K9, а крупнокалиберный боеприпас - 155-мм снаряд для самоходной гаубицы K9.

Ключевой представитель Hanwha сказал SBS: "Мы также экспортируем в Польшу 155-мм артиллерийские снаряды вместе с самоходными орудиями".

155-мм выстрел, который можно использовать не только для самоходной артиллерии, но и для буксируемой артиллерии при одинаковом калибре ствола, представляет собой комплект из снаряда, взрывателя, заряда и детонатора, а Poongsan поставляет Hanwha только сами осколочно-фугасные снаряды - пояснил представитель.

155-мм осколочно-фугасный снаряд стоит 400 тысяч вон (307 долл) за единицу, а сумма контракта между Poongsan и Hanwha Aerospace составляет 164,7 млрд вон, поэтому Польше передается более 400 тысяч снарядов.

С другой стороны, известно, что Hanwha Aerospace экспортирует в комплекте с САУ K9 в Польшу от 50 тысяч до 100 тысяч снарядов. Иными словами, в итоге она экспортирует в Польшу более чем на 300 тысяч снарядов больше [видимо, те самые 330 тысяч], чем идет в комплекте с К9. При этом утверждается, что конечным пользователем всех снарядов на всю сумму 164,7 млрд вон указана Польша.

Для реэкспорта снарядов в третьи страны, включая Украину, требуется предварительное разрешение правительства Южной Кореи.