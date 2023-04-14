Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства.

В понедельник 10 апреля состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и министра обороны России Сергея Шойгу, который прибыл в Минск, выполняя ранее достигнутые главами двух государств договоренности. Это отметил в своих приветственных словах белорусский лидер. «Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС (заседание Высшего государственного совета Союзного государства – прим. ред.) я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем»,– сказал Александр Лукашенко в начале встречи.

Следует отметить, что на протяжении всего существования как суверенное государство, Республика Беларусь неукоснительно следовала букве закона в сфере международного права, и, соответственно, рассчитывала на подобное отношение со стороны других государств к этому вопросу. Тем не менее, остаётся лишь констатировать, что существовавшие ранее системы регулирования международных отношений и обеспечения безопасности деградировали полностью, и в первую очередь по вине стран коллективного Запада. На это указал белорусский президент в беседе с Сергеем Шойгу. Он отметил, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия с территорий бывших республик Советского Союза. «Где-то после 1994-го года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас и России санкции?! – напомнил Александр Лукашенко.

Признавая данный факт, глава белорусского государства прекрасно осознаёт, что Будапештский меморандум это такая же очередная ступень, как и предложения по обеспечению гарантий безопасности России, которые она направила в НАТО и США (январь 2022 г.), и через которую коллективный Запад перешагнул не задумываясь. Стоит сказать, что в ходе беседы президент Лукашенко неоднократно указывал на вероломство «руководства» коллективного Запада. «Ну какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких. Кроме подстегивания агрессии против нас, как видим мы сейчас», – еще раз подчеркнул белорусский лидер.

Поэтому естественно то, что за реальными гарантиями Беларусь, как единственный стратегический союзник России на западе, обращается именно к ней. «Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения – Беларуси и России, – посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Уместным будет предположить, что поднятый вопрос о юридически оформленных гарантиях имеет более политический характер, так как, судя по практическим действиям двух субъектов Союзного государства, свои союзнические обязательства в рамках его защиты обе стороны выполняют безукоризненно.

Так, на территории Беларуси с октября прошлого года развёрнута региональная группировка войск. Каждый день с белорусскими и российскими военными из её состава проводятся совместные занятия с целью повышения готовности РГВ эффективно выполнить задачи по предназначению. Эта тема так же была затронута в ходе беседы Лукашенко и Шойгу. «Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», – заверил собеседника президент Беларуси.

В данном контексте следует напомнить, что в практической плоскости находится решение вопроса о размещении тактических ядерных боеприпасов на складах белорусской армии. В составе белорусских ВВС уже имеется эскадрилья Су-25, модернизированных на предприятиях российского военпрома до уровня носителей ядерного оружия, лётный состав этих боевых воздушных судов совершенствует свою подготовку. С 1-го февраля 2023 года белорусские ракетчики приступили к самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», переданного Российской Федерацией.

Также с 3 апреля по поручению главы государства начата проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Как заявил Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, «проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению». «Проверка будет носить длительный характер, и затрагивать различные полигоны и участки местности», – дополнил генерал Вольфович.

Кроме того, назначенные соединения и воинские части оперативных командований белорусских вооружённых сил несут дежурство вблизи западной и северо-западной границ, в то время как Силы специальных операций усилили охрану на южных рубежах, тем самым надёжно прикрыв тылы группировки российских войск, участвующей в СВО.

В целом, комплекс уже предпринятых и предпринимаемых мер позволяет Беларуси считать, что она готова к выполнению своей главной миссии – передового форпоста на западных границах Союзного государства. При этом очень важно знать, что рядом находится такой же надёжный союзник.

Владимир Вуячич