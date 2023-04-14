Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси.

28 марта 2023 г. Польша заявила о приостановке участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 г.

В основе ДОВСЕ лежит система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных ВС государств-участников в районе применения ДОВСЕ – боевые танки, БМП, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты.

Договором накладываются ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для одной отдельно взятой страны. Для Польши – 1730 танков, 2150 ББМ, 1610 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 460 боевых самолетов, 130 ударных вертолетов.

До начала СВО у Польши было больше на 520 танков, 227 ББМ, 690 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 91 боевой самолёт. Даже с учетом переданного Киеву советского вооружения, закупленные у Южной Кореи и США танки и САУ существенно превысят допустимую квоту ДОВСЕ. Под ДОВСЕ, кстати, не попадают и натовские войска, которых в Польше скоро станет больше чем национальных.

Варшава официально заявила, что не станет обнародовать, сколько у нее имеется танков, ББМ, артиллерии, самолетов и вертолетов, а так же мостоукладчиков. Кроме того, Польша постарается скрыть их места постоянного складского хранения. Это касается и мест их длительного хранения, обслуживания, ремонта или модификации.

Так же, Варшава намерена бесконтрольно перемещать тяжелую технику по всей Польше, вероятно, начнет ее стягивать к белорусским границам. Предположительно, в ближайшее время начнутся активные переброски тяжелого вооружения с западных областей в восточные. Не исключено и появление информации о формировании новых подразделений в составе Войска Польского.

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание – Варшава не допустит на свою территорию инспекции ДОВСЕ, что обеспечит ей скрытность подготовки к вооруженной агрессии против Республики Беларусь.

Николай Астровский