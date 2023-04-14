Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете

Эскиз российского пассажирского сверхзвукового самолета, ЦАГ

Ректором МАИ, Михаилом Погосяном, названы перспективы совершенно нового отечественного пассажирского самолета, способного достигать сверхзвуковых скоростей, прототип которого может увидеть свет в период с 2035 по 2040 год. При этом он уточнил, что потребность бизнес-авиации в подобных самолетах сейчас составляет порядка 600 единиц.

По словам Погосяна, основной проблемой нового поколения сверхзвуковых воздушных судов является достижение их эффективности в экономическом плане, а ее критические составляющие связаны как с силовой установкой, так и с немалым расходом топлива. Однако на базе НЦМУ, одним из полноценных участников которого является МАИ, уже создана крупная команда, работающая и в этом направлении. Не осталась в стороне от данного вопроса и Ассоциация гражданской авиации — ее гендиректор Виктор Горбачев уверил, что Россия обладает достаточно компетенциями для создания нового поколения сверхзвуковых самолетов для гражданских нужд. Напомнив о первом полете Ту-144, состоявшемся в 1968 году, Горбачев уточнил, что современные технологии далеко шагнули вперед, применяются новые схемы и материалы, создаются новые, более «продвинутые», силовые установки. Конечно, за несколько лет полноценный сверхзвуковой самолет построить не получится, но сама технология пройдет апробацию в частном и правительственном секторах, где потребность оказаться в другой географической точке в максимально короткие сроки наиболее востребована.

Макс Антонов