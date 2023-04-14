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Техкульт

Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете

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Эскиз российского пассажирского сверхзвукового самолета, ЦАГ

Ректором МАИ, Михаилом Погосяном, названы перспективы совершенно нового отечественного пассажирского самолета, способного достигать сверхзвуковых скоростей, прототип которого может увидеть свет в период с 2035 по 2040 год. При этом он уточнил, что потребность бизнес-авиации в подобных самолетах сейчас составляет порядка 600 единиц.

По словам Погосяна, основной проблемой нового поколения сверхзвуковых воздушных судов является достижение их эффективности в экономическом плане, а ее критические составляющие связаны как с силовой установкой, так и с немалым расходом топлива. Однако на базе НЦМУ, одним из полноценных участников которого является МАИ, уже создана крупная команда, работающая и в этом направлении. Не осталась в стороне от данного вопроса и Ассоциация гражданской авиации — ее гендиректор Виктор Горбачев уверил, что Россия обладает достаточно компетенциями для создания нового поколения сверхзвуковых самолетов для гражданских нужд. Напомнив о первом полете Ту-144, состоявшемся в 1968 году, Горбачев уточнил, что современные технологии далеко шагнули вперед, применяются новые схемы и материалы, создаются новые, более «продвинутые», силовые установки. Конечно, за несколько лет полноценный сверхзвуковой самолет построить не получится, но сама технология пройдет апробацию в частном и правительственном секторах, где потребность оказаться в другой географической точке в максимально короткие сроки наиболее востребована.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Компании
МАИ
Персоны
Погосян Михаил
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1 комментарий
№1
14.04.2023 15:09
"... потребность бизнес-авиации в подобных самолетах сейчас составляет порядка 600 единиц."
Вот интересно, эти 600 аэропланов Погосян планирует только для России? Или в расчёте на весь мир?
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