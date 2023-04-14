Какой будет роль Финляндии в НАТО

ВМС Финляндии провели первые учения после вступления страны в НАТО. Финны бурно отмечают это событие, в стране, как пишут местные публицисты, «царит восторг и ура-настроения». Какими военными силами располагает Финляндия, как именно эта страна может усилить НАТО – и какие конкретно угрозы финские вооруженные силы отныне несут России?

"Ну вот Финляндия и в НАТО. Царит восторг и ура-настроения – да что нам теперь отсталые русские с их оловянными солдатиками и музейным вооружением (tinasotilaat ja museon kalusto). Кто-то говорит про то, что 04.04.2023 можно считать вторым днем независимости... Жаль, что я не увижу, как через несколько десятков лет финны опять будут рассказывать трогательные истории про lastu historian laineilla – "щепку на волнах истории". Хотя на самом деле все сами, своими руками. Впрочем, история идет так быстро, что может быть я увижу разбор полетов и сам", – иронизирует проживающий в этом государстве публицист Александр Коммари.

Они и так тесно сотрудничали

Когда первые восторги утихли, эксперты и журналисты начали выяснять: так что же конкретно принесет Суоми членство в альянсе? "В практическом смысле не так уж много: Финляндия стала официальным партнером НАТО в 1994 году, тесно взаимодействует с армиями альянса, соответствует всем его техническим и институциональным требованиям", – пишет, например, Би-би-си.

Действительно, в течение всех последних лет финские войска исправно участвовали в учениях альянса. В 1997 году Финляндия вошла в Совет евро-атлантического партнерства. Финский военный контингент присутствовал в Афганистане практически все то время, пока там находились солдаты НАТО. В 2008 году Хельсинки присоединился к Силам быстрого реагирования НАТО, а в 2014 году стал партнером Программы расширенных возможностей альянса.

В мае 2017 года в финской Лапландии прошли крупнейшие в Европе совместные учения военно-воздушных сил Суоми и НАТО. Финны регулярно закупали оружие в США – например, в 2021 году было решено приобрести крупную партию истребителей-бомбардировщиков F-35. В общем, генсек НАТО Йенс Столтенберг недаром отмечает, что финские вооруженные силы полностью соответствуют уровню альянса и могут быть интегрированы во все сферы его деятельности.

В октябре 2021-го финский Кабмин опубликовал адресованный парламенту страны "Доклад правительства об обороне 2021". В нем, в частности, содержались следующие строки: "НАТО играет центральную роль в европейской безопасности, и сильная и единая НАТО отвечает интересам Европы и Финляндии".

Что на данном этапе Хельсинки способен предложить Североатлантическому альянсу? Не так уж мало. Вклад Суоми заключается в ее вооруженных силах и в ее территории. Эксперт финского Института международных отношений Минна Оландер подчеркивает, что у Финляндии очень многочисленные для страны ее размера сухопутные войска и действует всеобщая воинская обязанность, от которой отказалось большинство стран Западной Европы.

"В случае войны численность финской армии может составить до 280 тысяч человек, а общий резерв – 870 тысяч. Мобилизовать в общей сложности могут почти миллион человек при населении в пять с половиной миллионов. Кроме того, Финляндия много инвестировала в противовоздушную оборону и артиллерию, которая одна из самых мощных в Европе", – говорит Оландер.

Войска вводить пока не станут

Один из самых интригующих вопросов – будут ли размещены на финской территории войска других стран НАТО? По мнению экспертов, все же "маловероятно", что база НАТО появится в Финляндии. Ведущий исследователь хельсинкского Института международных отношений Матти Песу указывает, что после вступления в альянс базой НАТО и так по факту является каждый финский гарнизон. Однако вопрос стоит о боевых соединениях НАТО, частях так называемого "расширенного передового присутствия альянса" (EFP), которые сейчас находятся в восьми странах. Ближайшее из них к Финляндии в настоящий момент дислоцировано в Эстонии.

Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований, директор консалтинговой фирмы по политическим вопросам Rasmussen Global Фабрис Потье утверждает, что в вводе в Финляндию войск других стран альянса пока речи не идет. "Стране даже не придется автоматически присоединяться к какой-либо операции НАТО лишь потому, что она стала членом", – говорит Потье.

В свою очередь, бригадный генерал Юха Пююконен, которого местные СМИ презентуют в качестве "эксперта по вопросам безопасности", допускает, что на данном этапе Финляндия может получить небольшой штаб НАТО, который будет руководить войсками страны.

"Речь идет о нескольких десятках человек, задачей которых станет интеграция системы обороны Финляндии в систему НАТО, – полагает Пююконен. Также, как он предрекает, членство в НАТО может означать модернизацию финских дорог, аэропортов и портов – чтобы они могли лучше обслуживать армейские запросы.

Эксперты также указывают, что совместные учения финских военнослужащих с коллегами по НАТО, ранее и без того регулярно проводившиеся, теперь станут новой нормой. "Если отношения между альянсом и Россией станут напряженными, то это, конечно, отразится на увеличении количества учений", – предсказывает Пююконен. Он считает, что одним из наиболее вероятных театров для маневров войск Североатлантического альянса станет уже освоенная НАТО финская Лапландия.

А как быть с ядерным оружием? Пююконен утверждает, что "логических оснований для размещения ядерного оружия в Финляндии нет". Генерал ссылается на опыт четырнадцати государств, присоединившихся к НАТО уже после крушения советской системы – альянс не стал размещать в них свое ядерное оружие.

После вступления Суоми в НАТО граница Финляндии стала восточным рубежом альянса. Это, опять же, как предполагается, вряд ли отразится на пограничном контроле. "В целом НАТО никак не влияет на пограничный контроль своих стран-членов", – заявил начальник отдела международного сотрудничества финской погранслужбы полковник Матти Питкянитти.

В Лесном управлении Финляндии рассказали, что пока не получили никаких предписаний об изменении в режиме использовании приграничных территорий, например, для охоты. Однако, как отмечает Питкянитти, "вероятно, что турист или охотник, оказавшийся вблизи границы, будет чаще встречать пограничников". Ранее пограничная служба Финляндии получила дополнительно 45 млн евро на два года – как объяснили, "из-за изменившейся ситуации с безопасностью". Это приведет к увеличению количества сотрудников.

Намеки на будущее

А как в Финляндии расценивают заявления российского руководства, обещающего не оставить факт вступления Суоми в альянс без внимания? Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции "потребует пересмотра подходов к обороне российской территории".

Высказался недавно на эту тему и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы... И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности", – сказал Песков.

Однако в Хельсинки делают вид, что не придают этим словам особого значения. Финское издание Tekniikka&Talous опубликовало точку зрения преподавателя кафедры стратегии Шведского университета национальной обороны Йоакима Паасикиви. Тот подчеркивает: "Существует большая разница между тем, что русские говорят, что они собираются сделать – и тем, что они реально могут сделать. Их сухопутные войска в Арктике и близлежащих районах значительно ослабли, а базы пусты".

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что, вступив в Североатлантический альянс, Финляндия помогла зажать Россию в клещи – что с точки зрения Ильвеса безусловно хорошо. "Если посмотреть стратегически, сейчас две страны НАТО контролируют морские ворота к Санкт-Петербургу. Конечно, сейчас у нас там свободная навигация в международных водах и так далее, но если возникнет серьезный конфликт, то стратегически возможность закрыть Финский залив силами двух стран НАТО представляется очень ценной. Балтийское море пока нельзя назвать "озером НАТО". Но с будущим присоединением Швеции к НАТО оно, по факту, таковым станет – со всеми возможностями его использования для целей и задач НАТО", – радуется экс-президент Эстонии.

А в Би-би-си напоминают, что сухопутная граница Финляндии и России составляет более 1300 км. "Более того, именно в пограничных с Финляндией районах сосредоточены стратегические базы российских межконтинентальных баллистических ракет и базы Северного флота. К тому же снабжение этих баз осуществляется по одной железнодорожной линии и одной автодороге, разветвляющихся лишь к северу от Ладоги – что дает силам альянса теоретическую возможность перерезать эту линию снабжения в любом месте на протяжении полутысячи километров".

Станислав Лещенко