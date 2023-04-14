Андрей Комаров: «Мы рассчитываем опережающими темпами достичь мирового уровня»

Директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Андрей Комаров принял участие в Международной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2023, которая проходит 13–14 апреля в инновационном центре Сколково. Андрей Комаров рассказал о том, каких результатов по дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» Госкорпорация планирует достичь до конца 2023 года.

По словам Андрея Комарова, перед Госкорпорацией стоят амбициозные задачи в части разработки отечественного промышленного ПО, в котором можно проектировать сложные высокотехнологичные изделия – самолет, вертолет, двигатель. «Мы рассчитываем опережающими темпами достичь мирового уровня зрелости отечественных промышленных систем в два-три года», – подчеркнул представитель Ростеха.

Кроме того, Андрей Комаров отметил, что перед Госкорпорацией стоят задачи по доработке отечественного геометрического ядра, миграции данных в отечественные системы не только новых, но и текущих изделий, а также по переводу промышленных систем на импортозамещенные платформы.

«В этой связи по результатам 2023 года по ряду комплексных среднесрочных проектов по импортозамещению промышленного и инженерного ПО будет разработана целевая архитектура решения с учетом всех вызовов, сформированы детальные требования и частные технические задания. Также будет начата разработка «тяжелых» промышленных систем, реализованы пилотные проекты на организациях Корпорации в части конструкторской и технологической подготовки производства, проведена работа по миграции части данных с импортных систем», – рассказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации.

Среди других планов Ростеха на текущий год Андрей Комаров назвал реализацию проектов по внедрению частных сетей 4G LTE/5G для обеспечения высокой скорости передачи данных, повышения уровня информационной безопасности с интеграцией в сеть корпоративной связи и с внутренней телефонией.

В 2023 году также планируется внедрить платформу промышленного интернета вещей, которая позволит контролировать загрузку производственных мощностей, сбой и поломку оборудования, обеспечит гарантию выполнения заказов, в том числе государственного оборонного заказа и снизит уровень брака.

Отвечая на вопрос о наиболее масштабных проектах с применением интеллектуальных технологий анализа, Андрей Комаров назвал проект по внедрению платформы промышленного интернета вещей с предиктивной аналитикой на базе искусственного интеллекта. Платформа позволит оптимизировать маршрут производства изделий, повысит загрузку технологического оборудования примерно на 10-12%, снизит расходы на ремонт и обслуживание оборудования оценочно на 15%. «Таким образом, применение искусственного интеллекта на базе промышленного интернета вещей позволит повысить производственную и экономическую эффективность промышленного предприятия», – подытожил он.

К таким проектам можно отнести и интеллектуальную транспортную систему Москвы, которая контролирует работу более 10 тыс. единиц общественного транспорта. Кроме того, технология искусственного интеллекта активно применяется в авиации. Уже ведутся цифровые испытания отдельных агрегатов и систем летательных аппаратов в рамках перспективных проектов и модернизации серийных изделий. В дальнейшем Госкорпорация планирует масштабировать этот опыт на другие отрасли.