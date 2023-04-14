Крымское небо держат под контролем

Как личный состав войск ПВО готовится к отражению вражеских ударов

Трудно переоценить роль Войск противовоздушной обороны в специальной военной операции (СВО). Преимущество в воздухе и надежное прикрытие армейских подразделений, частей и соединений позволяет успешно проводить наземные операции. Войска ПВО обеспечивают прикрытие важных стратегических объектов, к числу которых относят военно-морские базы, в том числе и Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. Эту задачу вместе с моряками-черноморцами призвана решать Крымская дивизия ПВО. Командует соединением генерал-майор Павел Жилавый.

На полуострове создана самодостаточная группировка сил, основу которой составляют соединения и части Черноморского флота. Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы организовать четкое взаимодействие всех силовых структур Министерства обороны РФ в регионе. Прежде всего это касается взаимодействия ЧФ и Воздушно-космических сил (ВКС), которые призваны контролировать воздушное пространство над Крымом и Югом России (включая новые территории РФ), а также над акваторией Черного моря. Важность такого взаимодействия не раз подчеркивал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников. Украинский кризис подтвердил правильность этого приоритета.

Соединение ПВО в целом надежно охраняет крымское небо. Из месяца в месяц растет статистика сбитых над полуостровом беспилотников разнообразных видов, назначений и конструкций, начиная от разведывательных воздушных шаров и заканчивая изделиями марки Bayraktar турецкого производства.

ГЛАЗА И УШИ

Генерал Жилавый говорит: «Успешно решить поставленные командованием задачи было бы невозможно без радиотехнического полка, которым командует полковник Вадим Исмагилов. Образно говоря, этот полк – глаза и уши нашего соединения. Его подразделения обнаруживают цели противника, ведут их, выдают данные для зенитных ракетных полков нашей дивизии, сил ВКС и ПВО Южного округа, сил ПВО Черноморского флота и других структур. Они, можно сказать, первыми вступают в бой с противником. И от них во многом зависит исход воздушного боя».

В составе ВКС России входят радиотехнические войска. Они ведут радиолокационную разведку и обеспечивают информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и сил радиоэлектронной борьбы. Все подразделения и командные пункты этого рода войск несут боевое дежурство, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

Автор этих строк побывал в одном из лучших подразделений радиотехнического полка – радиолокационной роте, которой командует капитан Алексей Кремков.

В ГОСТЯХ У РАДИОТЕХНИКОВ

Дорога под запрещающим знаком дорожного движения уходила все выше в горы, пока не уткнулась в шлагбаум и заграждения. Территория строго охраняется. Тут не только технические средства охраны, но и специально приданное подразделение из отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса. Группа усиления и охраны всегда готова вместе с воинами роты отразить нападение диверсионной группы или вступить в бой с беспилотниками.

Часть офицеров и контрактников – непосредственные участники СВО, носители бесценного боевого опыта. С двумя из них, капитаном Алексеем Кремковым и младшим сержантом Алексеем Шапталой, я обстоятельно побеседовал. Оба просили рассказать о ефрейторе Юрии Орленко, посмертно награжденном орденом Мужества.

При входе в казарму установлена мемориальная доска. На темном граните его портрет в военной форме. Рядом – радиолокационная станция (РЛС), оператор которой геройски погиб на боевом посту.

Юрий Игоревич Орленко родился в 1993 году в поселке Изобильное под Алуштой, окончил 11 классов, отслужил срочную службу в войсках ПВО, стал контрактником, получил высшее юридическое образование. Он был одним из лучших операторов роты. Юрий Орленко погиб летом 2022 года, с почестями похоронен в Изобильном. Его фамилия занесена в списки Алуштинского мемориала.

Портрет Юрия Орленко есть и на витрине, где размещены призы, кубки, грамоты и дипломы – свидетельства побед и достижений роты во Всеармейских и окружных соревнованиях и конкурсах.

РАСЧЕТ-РЕКОРДСМЕН

Есть среди них и сертификат Книги рекордов (достижений) Вооруженных сил РФ – «за свертывание боевым расчетом РЛС «Каста 2–2» в ходе соревнований «Воздушные рубежи» за наименьшее время 22 июня 2017 года. Начальник боевого расчета старший лейтенант Алексей Кремков». Подпись: главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Этот сертификат – свидетельство высшего профессионального мастерства. Но им отмечена только одна из многих побед расчета старшего лейтенанта Алексея Кремкова. Именно он, Профессионал с большой буквы, принял эстафету ударной роты у майора Виталия Титенко, который оставил о себе в роте добрую память.

Усилиями майора Титенко был, кроме всего прочего, установлен на плацу перед казармой бюст великого полководца маршала Георгия Жукова. Сегодня Титенко уже офицер запаса – старший помощник военного коменданта города Ялты. По мере сил и возможности он продолжает помогать роте в решении стоящих перед ней задач.

Капитан Алексей Кремков был участником стратегических штабных командных учений «Кавказ-2016» и «Восток-2018». Выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике, имеет несколько боевых наград. Но свой расчет, который сумел стать рекордсменом Вооруженных сил РФ, он помнит и теперь.

«Это операторы РЛС младший сержант Айдар Мыльников, ефрейтор Юрий Орленко, рядовой Тимур Хотюм, водители-электрики ефрейторы Владислав Лобас, Анатолий Сарахманюк, Денис Зуев, – вспоминает капитан Кремков. – Мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Единый дружный коллектив, который перекрывал все нормативы... Больно, что потеряли Юрия Орленко. Но мы помним о нем. Он для многих – пример мужества и отваги, пример для подражания».

КАК ГОТОВИТЬ УНИВЕРСАЛОВ

Капитан Кремков – офицер, про каких говорят «военная косточка». Военная выправка в нем чувствуется и в спортивном костюме, и в «гражданке», которую, впрочем, приходится надевать теперь крайне редко.

Кремков из семьи военных. Родился в Чехословакии, где его отец служил в Центральной группе советских войск. С детства хотел стать офицером, последовательно прошел все должности до командира роты. А после участия в СВО, когда вернулся из-за «ленточки», решил создать на территории роты тактический военный городок.

Участие в спецоперации дало не только боевой опыт, но и понимание необходимости корректив боевой подготовки в направлении еще большей жесткости и требовательности. Были отрыты окопы и блиндаж, созданы из подручных материалов фрагменты зданий и строений, различные полосы препятствий, в том числе с колючей проволокой.

«Здесь отрабатывается тактика ведения боя – на открытой местности, в здании, в лесопосадках. Передвижение в составе группы, когда каждый из бойцов поочередно прикрывает другого или всю группу, – рассказывает младший сержант Алексей Шаптала, также участник спецоперации на Украине. – Думаю, сегодня вы сможете увидеть одну из тренировок. Командир за этим следит очень строго и поблажек никому не дает».

Он оказался прав. Старший лейтенант Евгений Казаков – командир группы усиления, лейтенант Лев Петренко – инженер отделения управления и ефрейтор Богдан Мусиёвский – механик отделения управления показали такой класс, что впору было снимать учебный фильм.

Я такого не видел даже на полигоне «Казачий», где тренируются и проводят стрельбы морские пехотинцы. Нет, стрельбы здесь не было. Не положено. Для этого необходимо специально оборудованное стрельбище. А вот передвижения и все действия, о которых говорил младший сержант Шаптала, увидел сполна.

Увидел и многое другое, о чем умолчу, чтобы не раскрывать информацию. Стало понятно одно: послаблений в боевой учебе и отработке специальных задач здесь нет и при таком командире быть не может.

Спецоперация на Украине многому научила воинов ПВО. Сегодня из них готовят универсалов. Скажем, младший сержант Шаптала – не только первоклассный оператор, но и отменный водитель. За «ленточкой» он не только нес боевое дежурство как оператор, но и водил «Урал», доставляя на нем необходимые грузы – от продовольствия и запчастей до боеприпасов. Не раз бывал в переделках. Потрепанный и израненный войной «Урал» ни разу не подвел. В родную роту машина вернулась на лысой резине и с «боевыми ранениями».

«А сегодня посмотрите на него, – показывает мне Алексей отремонтированный «Урал» с новыми покрышками. – Не машина, а игрушка. Блестит, как будто вчера с конвейера. Залечены все раны, сделаны все необходимые приспособления».

Алексею Шаптале 29 лет. Многие годы нес боевое дежурство. Был и в Сирии, и в Мариуполе во время его освобождения. Не раз попадал в «мясорубки». Он внук офицера. Его дед – военврач, майор. Но теперь у внука наград, пожалуй, не меньше, чем у деда.

Специальная подготовка операторов, обслуживание материальной части и регламентные работы на ней лежат на плечах зампотеха роты – старшего лейтенанта Олега Карева.

Он выпускник Ярославского высшего военного училища ПВО. Работы у него – выше крыши, но энтузиазма и энергии еще больше. При этом Карев всегда готов подменить командира, подставить плечо. Взаимозаменяемость у воинов роты – первейшее дело, ведь здесь каждый человек на счету.

ВОЗДУШНЫЕ ЧАСОВЫЕ

«Недавно был ваш профессиональный праздник, день ПВО, – обращаюсь к капитану Кремкову. – Кого вы хотели бы отметить?»

«Начальника станции старшего лейтенанта Алексея Мирошникова – он сейчас выполняет задачи спецоперации. Начальника расчета старшего сержанта Дмитрия Васильченко. Операторов станции – младших сержантов Алексея Шапталу, Айдара Мыльникова, ефрейтора Владислава Лобаса, рядовую Ольгу Васильченко. Механика взвода связи ефрейтора Оксану Крепа, – перечисляет капитан Кремков. – Это наши лучшие специалисты… И, конечно, нашего ветерана – старшину роты, старшего прапорщика Сергея Ивановича Леонова. Он служит в роте вот уже более четверти века. На нем все наше ротное хозяйство – начиная от содержания казармы и территории и заканчивая постельным бельем и помывкой личного состава. Ко Дню Победы обещал отремонтировать баню. Трудится, как и многие у нас, почитай, без выходных».

Нескольких военнослужащих роты недавно представили к государственным наградам. Но не будем забегать вперед. Дождемся указа президента и тогда обязательно расскажем о награжденных.

Вот такие воздушные часовые держат под контролем крымское небо. Впрочем, не только крымское.

ПОСТСКРИПТУМ

Накануне празднования Дня войск ПВО пресс-служба военного ведомства выступила с заявлением. «В новых регионах РФ сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО», – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. И добавили, что в зоне проведения специальной военной операции применяются следующие современные виды вооружений: боевые машины на колесном ходу «Панцирь-С» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» из состава ПВО страны, а также комплексы войскового ПВО «Бук-М3» и С-300В4.

Новейшие зенитные ракетные комплексы обеспечивают защиту мирного неба над городами России. Это особенно важно сегодня, в условиях, когда киевский режим готов пойти на многое, чтобы поднять дух своих войск, изрядно потрепанных в ходе специальной военной операции. В ход пущены даже опытные образцы баллистической ракеты оперативно-тактического класса «Гром-2».

Днем 8 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Феодосией «сбита ракета, запущенная со стороны Украины». Она пролетела свыше 400 км перед поражением российскими средствами ПВО, обломки упали на территорию полуострова.

В конце марта – начале апреля МО РФ сообщало как минимум об одном перехвате украинских баллистических ракет оперативного класса типа «Гром». Ежедневная сводка военного ведомства от 9 апреля содержит информацию, что средствами ПВО за прошедшие сутки «перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

Дата очередного пуска «Гром-2» была выбрана не случайно: 9 апреля российские военнослужащие отмечали День войск ПВО. Возможно, расчет был, что накануне своего профессионального праздника защитники крымского неба расслабятся и пропустят удар. Однако реальные события пошли по иному сценарию.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.