К каким военным конфликтам следует готовиться миру

Вашингтон и Пентагон делают выводы из российской спецоперации

«Способны ли американские военные извлечь уроки из конфликта на Украине?» – задаются вопросом заокеанские аналитики. По их наблюдениям, традиционные и дорогостоящие виды вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) показали в украинском конфликте низкую эффективность и высокую уязвимость. Военные корабли, в частности, не принесли особой пользы и были быстро повреждены или потоплены. Вклад ударных самолетов и вертолетов также оказался ниже ожидаемого.

Да и сам конфликт, который должен был закончиться за пару недель, очевидно, продлится не один год. С учетом этих наблюдений американские эксперты и советуют США пересмотреть приоритеты финансирования своих военных программ.

На помощь в оценке эффективности военных расходов в сценариях будущих войн приходит нынешний украинский кризис. Сегодня вновь поставлен вопрос: нужно ли США пересмотреть подготовку к будущим конфликтам? Пересмотреть не только список вооружений, которые закупает правительство, но и представление американских стратегов о характере войн и конфликтов XXI века: будут ли они короткими и победоносными или превратятся в мучительную и затяжную борьбу.

На протяжении десятилетий американское Министерство обороны формировало вооруженные силы для внезапных скоротечных конфликтов и быстрых интервенций, где ключевую роль играют скорость и точность. Но затяжной украинский кризис показывает, что Соединенным Штатам необходимо готовиться и к совершенно другим типам конфликтов.

УЯЗВИМЫЕ МОНСТРЫ

Украинский конфликт поднял «обескураживающие вопросы» для Военно-морских сил США. Американцы должны задуматься о живучести больших надводных кораблей в современной войне. Использование Украиной небольших беспилотных морских судов американцы считают в целом успешным и советуют своим военным заняться «альтернативными способами использования военно-морской мощи».

Но почему же американские военные эксперты вновь и вновь требуют учитывать давно, казалось бы, известные недостатки дорогостоящей военной техники? Потому, вероятно, что производство малоэффективных и уязвимых вооружений является прекрасным бизнесом для военно-промышленного комплекса. Но принцип «дорого, да мило, дешево, да гнило» тут не работает.

На фоне докладов о том, что Запад превратил Украину в полигон для испытания новых видов ВВСТ, примечательна статья издания Breaking Defense «Чему, по словам руководителей Пентагона, они научились за год сражений на Украине». Год наземных боев предоставил возможность изучить сложности крупномасштабного наземного боя с использованием современного оружия.

В частности, американские СМИ сообщали, что еще с лета 2021 года Украина и ее союзники по НАТО тестировали дистанционно управляемые лодки, начиненные взрывчаткой, в Черном море. Кульминацией этого процесса стала атака беспилотных украинских катеров в октябре 2022 года на российский флот у берегов Севастополя.

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Американцы уже извлекают ряд выводов из использования спутников на украинском театре военных действий (ТВД). К ним относится тот факт, что противнику легко отключить один спутник, но разросшиеся системы, такие как тысячи интернет-спутников Starlink компании SpaceX, гораздо более устойчивы к атакам.

Наземные системы космических аппаратов уязвимы для кибератак. Сеть связи Viasat на Украине пострадала от кибератаки в начале конфликта. Попытки взлома Starlink также были предприняты, но с меньшим эффектом. Русские также регулярно глушат сигналы GPS в регионе.

Огромную роль играют коммерческие спутники – как для связи, так и для дистанционного зондирования для разведки и наблюдения. Коммерческие спутники дистанционного зондирования, в том числе те, которыми управляют Maxar, Planet, Capella и BlackSky, внесли свой вклад в войну. Они предоставляли изображения разрушений, которые сыграли важную роль в общественной поддержке Украины. Также они предоставляли разведывательные данные киевскому правительству – на фоне ограничений по причине секретности данных военных спутников США.

Украинское правительство по представлению министра обороны Алексея Резникова приняло на вооружение цифровую систему управления боем Delta. Система позволяет украинцам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение войск противника в результате получения информации от авиационной разведки, космических спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов. Ее использование, по мнению Резникова, поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) быстрее вернуть под свой контроль утраченные территории.

Как можно понять из открытых данных, подобные новые, пока еще не использовавшиеся масштабно на евразийском театре военных действий сетецентрические (то есть с использованием космических и IT-технологий) методы планирует внедрять не только Украина, но и Россия, Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО.

США реализуют «комплекс программ по созданию условий для быстрого развертывания в районах военных действий ударно-разведывательных (информационно-ударно-разведывательных) систем в целях формирования единого информационно-разведывательного пространства, позволяющего построить гибкую систему подавления потенциального противника». Подобные системы США и страны НАТО уже пытались применить в военных конфликтах в Афганистане, Ираке и Сирии. При поддержке США и НАТО их сформировала Украина.

СЕТЬ В ПОДАРОК

В ноябре 2022 года Киев в полном объеме развернул на ТВД новое оружие – «Delta-онлайн-сеть», разработка которой началась на Украине в координации с НАТО в 2017 году. Delta уже применялась ВСУ в боях, когда российские войска в феврале-марте 2022 года пытались наступать на Киев. А также в других сражениях – в том числе при отходе войск РФ осенью из Херсонской области.

О причастности к разработкам по проекту Delta Соединенных Штатов и других стран НАТО свидетельствует обсуждение применения системы в октябре 2022 года на конференции НАТО в Норфолке, где глава украинского Минцифры Михаил Федоров впервые рассказал о роли IT-технологий в боевой работе ВСУ. Опираясь на опыт боевых действий на Украине, Федоров заявил, что войны будущего будут касаться максимального количества беспилотников и минимального количества людей.

С января 2023 года стали появляться новости в СМИ о том, что для обеспечения работы нового программного продукта типа Delta Киев решил закупить еще 5 тыс. терминалов глобальной спутниковой системы Starlink, разворачиваемой компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного спутникового доступа в интернет. Их якобы предоставил бизнесмен Илон Маск по сниженной цене.

О разработке подобных Delta-систем в РФ сообщалось давно, но действуют ли они – непонятно. Российская пресса много писала о разработке Единой системы управления в тактическом звене (ЕСУ ТЗ) на суше под названием «Созвездие М». Российские СМИ отмечали, что подобную систему апробировали в ходе боевых действий в Сирии. Однако о ее эффективности и распространении в войсках в открытых источниках информации нет.

Разрабатывались и другие подобные системы: «Акация-М» для артиллерийских подразделений, «Андромеда-Д» – для десантников. Однако в прессе и соцсетях об их применении в войсках не сообщалось.

Скажем, Алексей Рогозин, сын бывшего вице-премьера, экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, писал об этом в ноябре 2022 года. И ставил в пример, как IT-технологии эффективно внедрялись в ВСУ волонтерами-энтузиастами при использовании системы управления артиллерийским огнем «Крапива» (сейчас ее применяют в украинских войсках также снайперы, ПВО и др.). Волонтеры до сих пор закупают оборудование для «Крапивы» (серверные комплекты и клиентские терминалы).

АРСЕНАЛЫ И ЦЕЙХГАУЗЫ

Проблему арсеналов НАТО и их исчерпания можно обсуждать долго, но нужно понимать следующее. Все, что Соединенные Штаты технически и политически могли передать украинцам быстро – все это уже передано, либо передается сейчас.

Это довольно значительные объемы ВВСТ по любым меркам. Оставшиеся запасы трудноизвлекаемы либо технически (совсем старая техника четвертой-пятой «металлоломной» категории), либо политически (требуют передачи запасов из наличия частей первой линии и резерва первой очереди – иначе говоря, прямого ослабления собственной боеспособности).

Дальше начинаются проблемы ОПК США, который в последние десятилетия готовился к чему угодно, только не к конфликту с массовым применением бронетехники, ствольной артиллерии и расходом боекомплекта целыми эшелонами. Годовой объем производства снарядов в США в нынешнем конфликте ВСУ выстреливают за две недели. А организация дополнительного производства подобных объемов требует времени и средств.

Сейчас перед США встает очень серьезный вопрос: либо действительно раскручивать эту машину по полной программе, либо по исчерпании уже переданного Украина столкнется с существенным дефицитом техники и боеприпасов. И это чревато ее поражением. Особенно с учетом того, что российские склады содержались именно из расчетов на самое худшее. А производство артиллерийских боеприпасов и материальная часть артиллерии в целом в России, слава богу, от импорта не зависит никак.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Конфликт на Украине стал настоящим подарком для оружейников всех стран и направлений. Помимо загруженности оборонно-промышленных комплексов стран-участниц, научно-исследовательские институты получили возможность исследовать и изучать новинки ВПК своих геополитических противников. Причем в бою используются в том числе современные образцы в «домашнем» неэкспортном исполнении.

Способны ли российские военные и промышленники извлечь уроки из украинского конфликта, мы спрашивать не будем. Тем более что по приказу ФСБ нам не следует обсуждать показатели эффективности российской военной техники или пользу от бюджетных расходов на те или иные виды вооружений (приказ ФСБ от 4 ноября 2022 года № 547). Однако читать выводы американских аналитиков об уроках нынешнего военного конфликта нам не запрещается.

Военным и производителям вооружений следует пересмотреть требования к применению и разработке новых вооружений. Нынешняя насыщенность войск противотанковыми и беспилотными средствами требует пересмотра возможностей танков на поле боя. Высокие потери боевых вертолетов и самолетов также ставят вопросы об эффективности этих средств и их уязвимости по отношению даже к старым средствам противовоздушной обороны и переносным зенитным ракетам.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.