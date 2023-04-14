Призывную кампанию поддержат электронным учетом

Уклонистам закроют дорогу за границу, а за госизмену дадут пожизненный тюремный срок

Законодатели не намерены ограничиваться уже введенными после начала специальной военной операции (СВО) на Украине изменениями в правила поведения граждан. В апреле они представили на рассмотрение Государственной думы очередную серию поправок в действующее законодательство.

Рассматривается поправка, предполагающая ужесточение ответственности за терроризм и государственную измену. Теперь виновным грозит пожизненный тюремный срок, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла два закона, которые упрощают процедуру признания погибшими и пропавшими без вести военнослужащих, задействованных в СВО. Они помогут упростить порядок выдачи справки о смерти военнослужащего, причем не только медицинскими организациями, но и другими уполномоченными лицами. Также предлагается распространить действие положений Гражданского кодекса РФ в части признания военных и гражданских лиц безвестно отсутствующими, умершими, погибшими либо пропавшими без вести в зоне спецоперации и близлежащих регионах.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о миротворцах. Он позволит молодым людям, проходящим службу по призыву (а не только как сейчас контрактникам), на добровольной основе принимать участие в миротворческих миссиях. Как пояснил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, граждане, проходящие срочную службу, будут направляться туда только по желанию. Они будут служить на должностях «где нет риска для жизни» и выполнять «упрощенные задачи», находясь в базах миротворческих сил. Для этого призывник «должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе».

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единого электронного реестра воинского учета. Создаваемая единая база данных призывников будет содержать полный объем личной информации, включая основные документы. Предполагается, что при этом государственные структуры будут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Вводятся новые способы рассылки повесток – заказными письмами, а также электронным способом через портал «Госуслуги» и вручение через МФЦ. При этом старые способы – вручение уведомления в руки и через работодателя – сохраняются. Юридическая сила у повесток, переданных призывнику разными способами, будет одинаковой. Конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства.

При использовании портала «Госуслуги» повестка будет считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе». Она будет помещена в специальный «реестр повесток», который будет разработан Минцифры с доступом через личный кабинет на «Госуслугах» или через МФЦ.

Не явившийся по повестке гражданин РФ будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Внесенные поправки предполагают запрет на выезд за границу, управление транспортом, получение кредитов и некоторые другие имущественные операции для тех, кто получил повестки, но не явился по ним в 20-дневный срок. Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь, пояснил Картаполов. «Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году», – добавил он.

«Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможностям нашей современной цифровой системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность воинского учета и, как следствие, боевые возможности наших вооруженных сил», – заключил Картаполов.

Деятельность законодателей прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения», – сказал он.

Больше всего граждан волнуют поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» и связанные с ним. По мнению Пескова, проводимая по данному направлению работа «абсолютно необходима» – нужна цифровизация всей системы, «с тем чтобы она стала действительно понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан».

При этом и Песков, и Картаполов заверили журналистов, что новой волны мобилизации не планируется. H